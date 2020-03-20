Сеть «Каро» временно закрывает кинотеатр в Калининграде

Кинотеатр сети «КАРО» в Калининграде временно приостанавливает свою деятельность в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Также будет приостановлена деятельность кинотеатра в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает пресс-служба сети «КАРО».



«Мы заботимся о благополучии наших гостей и считаем, что полумеры недопустимы, когда речь идёт о здоровье и безопасности людей. Средства за ранее приобретенные билеты будут возвращены автоматически, зрителям придет оповещение об отмене операции», — говорится в сообщении.

О возобновлении работы кинотеатров «КАРО» в Санкт-Петербурге и Калининграде будет объявлено дополнительно.