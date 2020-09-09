Для фильмов-претендентов на «Оскар» вводят новые требования, касающиеся расы, пола и гендера

Steve Inwood / Flickr
Steve Inwood / Flickr
Все новости по теме: Культура

Американская киноакадемия представила новые стандарты для картин, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

Согласно им, по меньшей мере один из главных героев или героев второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение, по меньшей мере треть актерского состава фильма должна быть представлена женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями, главная сюжетная линия фильма должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями, а представители этих групп должны входить в команду, работающую над фильмом, и занимать по крайней мере две творческие руководящие должности.

Требования разделены на четыре категории, и чтобы получить «Оскар» в категории «Лучший фильм», начиная с 2024 года, картина должна соответствовать как минимум двум из них.

«Стандарты разработаны для поощрения равного представительства разных групп на экране и за его пределами и чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, которая ходит в кино», — отметили в киноакадемии.

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter