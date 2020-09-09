Для фильмов-претендентов на «Оскар» вводят новые требования, касающиеся расы, пола и гендера

Американская киноакадемия представила новые стандарты для картин, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Об этом сообщается на сайте киноакадемии.



Согласно им, по меньшей мере один из главных героев или героев второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение, по меньшей мере треть актерского состава фильма должна быть представлена женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями, главная сюжетная линия фильма должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями, а представители этих групп должны входить в команду, работающую над фильмом, и занимать по крайней мере две творческие руководящие должности.

Требования разделены на четыре категории, и чтобы получить «Оскар» в категории «Лучший фильм», начиная с 2024 года, картина должна соответствовать как минимум двум из них.

«Стандарты разработаны для поощрения равного представительства разных групп на экране и за его пределами и чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, которая ходит в кино», — отметили в киноакадемии.