Региональные власти выплатили 21,8 млн рублей кинокомпаниям в 2023 году

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В 2023 году власти Калининградской области выплатили кинокомпаниям 21,8 млн рублей в качестве компенсаций за съемки в регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале «Фестивальной дирекции».

Самую крупную сумму — 16,4 млн рублей — выплатили сериалу «ГДР» (16+). «1989-1990 гг. Генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачёв начинает глобальные преобразования в СССР. Он страстно желает стать звездой мировой политики и ради этого готов идти навстречу Западу как угодно далеко. Но задуманная им перестройка привела к фатальным, необратимым последствиям. Сначала рухнул Варшавский блок социалистических стран, а за ним развалился и Советский Союз», — говорится в описании фильма на «Кинопоиске».

Проекту «Момент истины» (12+) об истории военной операции «Багратион», проходившей в августе 1944 года, компенсировали 5,1 млн рублей. «Замурованной кукле» — 148,7 тысяч рублей. По данным «Фестивальной дирекции», общий объем затрат кинопроизводителей на территории региона в этом году составил 85,1 млн рублей.

В 2022 году на рибейты (денежные компенсации кинокомпаниям, проводящим съёмки в Калининградской области) из регионального бюджета направляли около 40 млн рублей.

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