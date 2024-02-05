В «Заре» устроят премьеру снимавшегося в Калининграде сериала «ГДР»

Премьерный спецпоказ первых двух серий шпионской драмы «ГДР» (18+) пройдет в кинотеатре «Заря» 13 февраля в 19:00. Вход на него свободный, однако необходимо зарегистрироваться онлайн.

«Сюжет сериала строится на событиях осени 1989 года. Огромная империя трещит по швам, вот-вот этот ледник прорвет плотину из дипломатии и военных союзов и устремится вниз, сметая все на своем пути. Главный герой — капитан Нечаев, вынужденный вернуться в строй после провальной спецоперации. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мьюзик-холла, способными передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Это несложное задание дает толчок большой истории, которая начнется в Берлине, ГДР, где схлестнутся разведки всего мира», — отмечается на сайте региональной кинокомиссии.

Съёмки сериала проходили в 2023 году в трех российских городах — Выборге, Москве и Калининграде. В последнем разворачиваются основные сцены немецкой сюжетной линии. Также съемки проходили в Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле.

В прошлом году сериал «ГДР» получил самую большую сумму рибейта (компенсации за съемки на территории Калининградской области) среди всех претендентов — 16,4 млн рублей.

Регистрация на спецпоказ будет проходить в две волны. Первые билеты можно будет забронировать 6 февраля, вторую партию «Фестивальная дирекция» запустит 9 февраля.