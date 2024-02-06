В регионе выделили 50 млн рублей на рибейты кинокомпаниям в 2024 году

В Калининградской области выделили порядка 50 млн рублей на компенсацию части затрат на съемки фильмов и музыкальных клипов — рибейты — в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя «Фестивальной дирекции» региона Ольгу Акопову.



«Прием заявок на рибейты от кинокомпаний стартовал с 6 февраля, заявки будут приниматься до 21 февраля включительно. На покрытие части затрат на съемки национальных фильмов и музыкальных клипов выделено 50 млн рублей. Это финансовый вклад бюджета Калининградской области на 2024 год», — сообщила Акопова.

По ее словам, заявки на компенсацию части расходов на съемки уже подали две компании. Уточнять, какие именно, глава «Фестивальной дирекции» не стала.