Калининградская область вошла в топ-5 регионов по суммам рибейтов в 2023 году

Фото: Telegram-канал «Фестивальной дирекции»

В пятёрку регионов — лидеров по общим суммам рибейтов в 2023 году вошла Калининградская область. Регион выделил кинематографистам в качестве компенсации части затрат 21,8 млн рублей, сообщила пресс-служба «Фестивальной дирекции».



Также в топ вошли Краснодарский край (46 млн рублей), ХМАО (44,6 млн), Новгородская и Свердловская области (40 и 22,5 млн соответственно). Всего регионы выделили кинематографистам в 2023 году 279 млн рублей.

Наглядно представили систему рибейтов на открытии форума регионального кинематографа «Новый вектор» в Светлогорске. «На сцену вынесли пакеты, символизирующие количество финансовых субсидий, которые Калининградская область выплатила производителям за последние семь лет, — 273 млн руб. Затем были также представлены средства, которые кинематографисты оставили за семь лет в регионе, что в 4,8 раза больше выплаченных кинокомиссией субсидий», — рассказали в «Фестивальной дирекции».

В 2024 году Калининградская область выделила на покрытие части затрат на съёмки фильмов и клипов 50 млн рублей. Такие же суммы направили Красноярский край и ХМАО.