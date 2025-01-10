Историко-художественный музей приглашает на бесплатные кинопоказы

В Калининградском историко-художественном музее в рамках IV этапа Международного фестиваля правильного кино пройдут бесплатные кинопоказы. Об этом учреждение культуры сообщает в своих социальных сетях.

В 12 часов 11 января зрительскому вниманию будет предоставлена анимационная картина Алишера Юсупова «Улетная команда» (0+) — развивающий мультик для детей, в котором ждут увлекательные приключения забавного кота Бандика и его команды. Герои анимационного сериала в шутливой и поучительной форме расскажут о том, что и обычный хулиган может изменить свою жизнь к лучшему, если начнёт мечтать.

В воскресенье, 19 января, в 11:00 пройдет показ художественного фильма «Ключ без права передачи» (0+) режиссера Динара Асанова. «Кирилл Алексеевич, отставной армейский офицер, становится директором школы. Привыкший к строгости и распорядку дня, он сталкивается с беспорядочной суетой повседневной школьной жизни. Нелегко найти понимание с детьми и учителями, особенно с любимицей студентов — Мариной Максимовой, преподавателем литературы. Однако Марина немало удивляется, обнаружив в „придирчивом“ Назарове проницательность, тактичность и опыт преподавателя», — сказано в анонсе фильма.

Кинопоказы пройдут в конференц-зале Калининградского областного историко-художественного музея (2-й этаж).

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