Картина «Анора» стала лучшим фильмом года по версии премии «Оскар»

Картина Шона Бейкера «Анора» про сына российского олигарха и стриптизершу получила статуэтку за «Лучший фильм» во время 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Лента была представлена в шести номинациях и победила в пяти из них. Российский актер Юрий Борисов остался без награды, пишет «Коммерсант».



«Анора» также получила премии за лучшую женскую роль (Майки Мэдисон), лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж. Российский актер Юрий Борисов был номинирован за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре». Однако в этой номинации награду получил Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль».

Фильм «Бруталист» получил три премии — за лучшую мужскую роль (Эдриен Броуди), лучшую операторскую работу (Брэди Корбет) и лучший саундтрек (Дэниел Блумберг).

Лучшим международным фильмом стала лента бразильского режиссера Вальтера Саллеса «Я все еще здесь». «Оскар» за лучший документальный фильм получила лента палестино-израильского коллектива «Нет другой земли», за лучший анимационный фильм — «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса.

Ранее фильм удостоился «Золотой пальмовой ветви» в Канне и получил пять номинаций на «Золотом глобусе» и семь на премии BAFTA.