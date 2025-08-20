В Калининграде «Чеховка» анонсировала «Ночь кино» 23 августа

23 августа в калининградской библиотеке имени А.П. Чехова состоится юбилейная X Всероссийская акция «Ночь кино» (6+). Организаторы обещают «настоящий праздник отечественного кино, который традиционно, под „занавес“ лета, собирает у больших экранов сотни тысяч зрителей», сообщается на сайте «Чеховки».

Программа «Ночи кино»:

15.00 — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+), семейное фэнтези (2024, реж. Игорь Волошин)

17.00 — «Пророк. История Александра Пушкина» (18+), музыкальный байопик «с рэпом, танцами и Юрой Борисовым» (2024, реж. Феликс Умаров)

19.30 — «Группа крови» (18+), военная драма в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (2025, реж. Максим Бриус). Военная драма о страшном детском концлагере.





Вход на мероприятие свободный. Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский пр-т, 39).