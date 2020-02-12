«Заиндевевшее небытие»: что смотреть на фестивале кино стран Евросоюза

Фестиваль кино стран Евросоюза пройдёт в Калининграде с 14 по 29 февраля. В течение двух недель в кинотеатре «Заря» и временно возобновившем работу арт-пространстве «Квартира» можно будет увидеть важные европейские фильмы последних лет. Всего на фестивале успеют показать 40 картин. «Афиша Нового Калининграда» составила свой топ фильмов, на которые стоит приобрести билеты в первую очередь. Купить билеты можно на сайте или в кассах кинотеатра «Заря» (стоимость — 350 рублей, для студентов — 150, абонемент на 8 фильмов — 1500 рублей). В «Квартире» фильмы планируют показывать бесплатно, но за появлением свободных мест нужно следить в группах арт-пространства в в Facebook и «ВКонтакте».

«Свистуны»

Режиссёр: Корнелиу Порумбою

Производство: Румыния, Франция, Германия

17 февраля в 19:00 в кинотеатре «Заря»

16+

Фильм одного из главных представителей «румынской волны» Корнелиу Порумбою российский кинокритик Антон Долин назвал самым удивительным в программе 72-го Каннского фестиваля. Золотую пальмовую ветвь в итоге взяла южнокорейская драма «Паразиты», но это обстоятельство не умаляет очарования «Свистунов». По сюжету бухарестский полицейский Кристи, коррумпированный мафией и разоблаченный своими коллегами, вынужден бежать из страны. Он оказывается на испанском острове Гомера, жители которого общаются с помощью свиста. Странный язык полюбился преступникам, ведь в других странах они могут переговариваться на нём без оглядки на полицию. Обучиться художественному свисту предстоит и самому Кристи, который снова ввязывается в незаконные проволочки. «„Свистуны“ обладают всеми хрестоматийными признаками современного румынского фильма. Они пропитаны горьковатой и сухой иронией, не гнушаются невозмутимых сцен жестокости, включают бредовые и смешные диалоги в духе Ионеско, совмещают фантазию с документальной точностью деталей», — пишет восхищенный фильмом Антон Долин. Кстати, насчёт документальной точности, на острове Гомера действительно говорят на свистящем языке сильбо. В 2009 году он был внесен в список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Серхио и Сергей»

Режиссёр: Эрнесто Даранас

Производство: Иcпания, Куба

23 февраля в 18:00 в арт-пространстве «Квартира»

12+

В мае 1991 года советский космонавт Сергей Крикалев отправился на станцию «Мир» в составе экипажа «Союз ТМ-12». Команда выполнила все задачи и готовилась к возвращению домой, но планам помешал развал СССР. Сергей должен был вернуться на Землю на корабле международной экспедиции, но из-за нехватки денег два экипажа соединили в один, и в нём Крикалеву не нашлось места. Космонавту вежливо предложили остаться на орбите ещё на «какое-то время». В итоге в космосе он провёл около года вместо запланированных пяти месяцев. По мотивам этой истории кубинский режиссёр Эрнесто Даранас снял фильм «Серхио и Сергей». Его главными героями оказываются застрявший на орбите космонавт Сергей и кубинский преподаватель философии Серхио. Однажды они случайно выходят на связь благодаря общему увлечению. Сергей и Серхио — радиолюбители. Так завязывается странная и в то же время очень понятная дружба, не имеющая ни языковых, ни географических ни космических границ.

«Пароль: Хаус»

Режиссёр: Маноло Мунгуйя

Производство: Иcпания

21 февраля в 21:00 в кинотеатре «Заря»

16+

Испанцы очередной раз доказывают, что умеют снимать самые жуткие ужасы. И дело тут не в количестве кровавых брызг, а в мастерском нагнетании саспенса, заставляющем зрителя нервно ерзать в кресле. В самом начале фильм успешно притворяется драматическо-комедийной историей вроде «Идеальных незнакомцев». Молодые супруги Рафа и Люсия приглашают своих друзей провести выходные в их загородном доме: замечательный ужин, вино, приятные разговоры. Во время ужина Рафа, ещё в студенчестве заслуживший славу компьютерного гения, признается, что нашёл в интернете архив со странной программой и расшифровал его. Теперь, установив это приложение на телефон, он может заглянуть в будущее, но только на 30 секунд. Друзья решают подурачиться и установить программу на свои смартфоны, не предполагая, что могут изменить свою жизнь и даже историю человечества.

«Лифчик»

Режиссёр: Файт Хельмер

Производство: Германия, Азербайджан

15 февраля в 18:30 в кинотеатре «Заря»

18+

Не нуждающаяся в представлении российскому зрителю Чулпан Хаматова, любимый актёр Эмира Кустурицы Мики Манойлович и звезда испанского кино Паз Вега исполнили главные роли в трагикомедии немецкого режиссёра Файта Хельмера. По сюжету машинист Нурлан ежедневно водит поезд по одному и тому же маршруту. Один из перегонов особенно опасен — жители крошечной деревеньки вынуждены играть в нарды, гонять мяч и сушить белье прямо на рельсах. О приближении поезда их предупреждает свисток, но всё равно состав то и дело цепляет чьи-то вещи. Каждый раз Нурлан честно возвращает их владельцам. Однажды за поезд цепляется бюстгалтер, и, конечно, Нурлан хочет вернуть его хозяйке. Дальше разыгрывается практически история Золушки, только под балканские мотивы. Фильм представит режиссёр Файт Хельмер, а после показа состоится творческая встреча с ним и актрисой Саёрой Сафари.

«Ноябрь»

Режиссёр: Райнер Сарнет

Производство: Эстония, Нидерланды, Польша

22 февраля в 18:00 в арт-пространстве «Квартира»

16+

Сказка для взрослых с ожившими мертвецами, заболоченными лесами, языческими обрядами, ведьмами и колдунами. Одни крестьяне хоронят других и постепенно умирают сами, а потом мертвые как ни в чем ни бывало возвращаются и парятся в бане — в деревне на Балтике нет ни жизни, ни смерти. Жители её находятся, как сказал эстонский писатель Андрус Кивирякх, по роману которого поставлен фильм, в «заиндевевшем небытии». Фильм Райнера Сарнета получился неторопливым и тягучим, но каждый кадр всё равно хочется поставить на «стоп» — очень уж красиво.

«Песня имён»

Режиссёр: Франсуа Жирар

Производство: Венгрия, Канада

25 февраля в 21:00 в кинотеатре «Заря»

16+

Во время Второй мировой войны семья маленького еврейского скрипача Довидла Раппопорта погибает, и мальчика берёт к себе английская пара. Супруги воспитывают Довидла как родного, а для их сына Мартина он становится больше, чем братом. Через шесть лет после войны, перед своим первым концертом, который должен был стать сенсацией, Довидл исчезает. И, кажется, что навсегда, но вот через 35 лет Мартин замечает у юного скрипача жест, научиться которому он мог только у Довидла. Мартин (его играет Тим Рот) решает отыскать пропавшего брата (Клайв Оуэн). Надо сказать, детективная оболочка «Песни имен» — всего лишь маскировка для трагического рассказа о холокосте и польском еврействе.

«Любовь. Вторая серия»

Режиссёр: Николь ван Килсдонк

Производство: Нидерланды

23 февраля в 20:00 в кинотеатре «Заря»

14+

Романтическая драма Николь ван Килсдонк о том, что любовь никогда не заканчивается. Главные герои фильма давно в разводе, у каждого своя налаженная жизнь. Внезапная смерть сына сближает экс-мужа и жену. Неожиданно для самих себя они находят утешение друг в друге, и у 60-летней пары снова начинается роман, который они скрывают от всей семьи. Фильм представит режиссёр, после показа ей можно будет задать вопросы.

«Офицер и шпион»

Режиссёр: Роман Полански

Производство: Польша, Франция, Италия

19 февраля в 19:00 в кинотеатре «Заря»

16+

Романа Полански всё ещё хотят экстрадировать в Америку по обвинениям в изнасиловании в 1977 году, но это не мешает получить его новому фильму гран-при на Венецианском фестивале. Правда, глава жюри Лукреция Мартель отказалась поздравлять режиссёра с премьерой. «Офицер и шпион» — исторический триллер о суде над Альфредом Дрейфусом, фигурантом самого громкого процесса XIX века. Французский офицер еврейского происхождения был обвинен в государственной измене и шпионаже в пользу Германии. На волне антисемитских настроений его приговорили к пожизненной ссылке при помощи фальшивых документов. Главным героем фильма Полански делает не Дрейфуса (его играет Луи Гаррель), а полковника Мари-Жоржа Пикара (Жан Дюжарден), нового начальника военной разведки, который пытается разобраться в путаном деле Дрейфуса уже после обвинительного приговора. Сам он, что называется, умеренный антисемит, но это не мешает ему искать правду. Вот только обнаружив её, он понимает, что она никому, кроме него самого, не нужна.

«Пустота»

Режиссер: Алекси Салменперя

Производство: Финляндия

25 февраля в 19:00 в арт-пространстве «Квартира»

16+

Чёрно-белая трагикомедия о некогда успешном писателе, переживающем серьезный творческий кризис. Он не может выжать из себя ни строчки и выполнить обязательства перед издательствами, а актёрская карьера его подруги тем временем идёт в гору. И чем глубже писательская агония, тем хуже его отношения с возлюбленной. «Пустота» — честный рассказ о мире литературы и кинематографии, где ожидания новой работы вступают в противоречие с личными потребностями и проблемами творческого человека.

«Моя собака идиот»

Режиссер: Иван Атталь

Производство: Франция, Бельгия

27 февраля в 19:00 в кинотеатре «Заря»

18+

Ещё одна история о творческом кризисе и не только. Пятидесятилетний писатель Анри переживает, кажется, все кризисы сразу: романы не пишутся, отношения с женой не ладятся, четырёх повзрослевших детей он готов обменять на новенький Porsche. Спасительной соломинкой оказывается знакомство с огромной наглой бездомной собакой. С этого момента жизнь Анри меняется навсегда. Главного героя сыграл режиссёр фильма Иван Атталь, а его супругу — настоящая жена Атталя, прекрасная Шарлотта Генсбур. И это тот редкий случай, когда кумовство идёт исключительно на пользу.