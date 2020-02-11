Арт-пространство «Квартира» откроют на время фестиваля кино стран ЕС

Часть показов фестиваля кино стран Евросоюза пройдёт в арт-пространстве «Квартира». Об этом «Афише Нового Калининграда» сообщил программный директор киносмотра Артем Рыжков.

«Арендатор, занимавший „Квартиру“, съехал, и у нас появилась возможность обустроить помещение для камерных кинопоказов. Это будет небольшой зал на 20 мест: проектор, стулья, диван и несколько пуфов. Это не значит, что „Квартира“ возвращается. У нас есть идеи насчет того, что здесь можно сделать, но пока что они сыроваты», — рассказал Артем Рыжков. По его словам, вход на кинопоказы в «Квартире» будет бесплатным, но нужно будет заранее записаться на них. Информация о свободных местах будет сообщаться в группах «Квартиры» в Facebook и «ВКонтакте». Узнать, какие фильмы покажут в «Квартире», можно на официальном сайте фестиваля.

Приходите, закрыто: в арт-пространстве «Квартира» прошла последняя вечеринка



Напомним, летом прошлого года арт-пространство «Квартира» закрылось «За 10 лет мы сделали в „Квартире“ всё, что хотели сделать, провели все кинопоказы, творческие встречи, пресс-конференции. Мы не понимаем, как можно расти дальше в этих 80 метрах, — говорил тогда Артем Рыжков. — Пробовали через арендаторов, поскольку нам самим неинтересно заниматься кухней и едой, мы больше по культурным ивентам. Да и в каком-то смысле время „Квартиры“ прошло. Когда мы задумывали „Квартиру“, одной из главных её идей было кино. У меня была огромная коллекция dvd с фильмами, которые я привез с кучи фестивалей. Пока мы несколько лет переводили помещение „Квартира“ из жилого фонда [в нежилой], эти фильмы появились в интернете, пусть и пиратские, но люди даже тогда уже перестали брать фильмы в прокат».