«Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото)

«Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото) «Час настал, войне отбой»: под Черняховском прошли съемки «Василия Теркина» (фото)
Все новости по теме: Кино в Калининградской области

Съемки проекта Карена Геворкяна «Василий Теркин» переместились из поселка Ясное под Черняховск, а именно в конюшни Георгенбурга. Здесь, как уверяют представители кинокомпании «Русское поле», съемочная группа поработает над одной из финальных сцен картины. Твардовский бы по этому поводу сказал: «Теркин, Теркин, в самом деле, час настал, войне отбой».

И, действительно, на площадке было довольно тихо: военной техникой и массовыми сценами (ранее сообщалось, что в них собирались задействовать более 400 человек) лошадей решили не пугать. Пару эпизодов подсняли с Александром Алексеевым, сыгравшим Теркина, а также с его однополчанами. Был и драматичный момент освобождения остарбайтеров — угнанных на запад советских жителей.

Всего на территории Калининградской области на съемки отвели 12 дней. Кроме Черняховска и Ясного планируется использовать фактуру поселка Городково Славского района (в нем, кстати, стояла военная часть понтонеров), Гвардейска и бывшей «Берлинки».


Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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