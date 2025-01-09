Люди хотят другое кино: актриса Дина Корзун о запросах общества к кинематографу

В минувшую среду в кинотеатре «Заря» в рамках II фестиваля искусств «Зимние каникулы на Балтике» состоялась творческая встреча с актрисами Диной Корзун и Анастасией Добрыниной. Актрисы поделились своими воспоминаниями о совместной съемке в картине «Кука» (12+), а также рассказали о своем жизненном и творческом пути. После встречи Дина Корзун ответила на несколько вопросов корреспондента «Афиши Нового Калининграда».

Дина Корзун получила широкую известность в 90-х годах после съёмок в фильме Валерия Тодоровского «Страна глухих» (18+). За роль глухой девушки актриса была удостоена премии «Ника». В общей сложности она снялась более чем в 20 кинофильмах, на её счету — роли в театре, озвучивание аудиокниг. У актрисы трое детей, сыну от первого брака Тимуру 34 года, в 2008 и 2010 году родились дочери Итала и София.

Прожив 13 лет за границей, Дина Корзун вместе с мужем-бельгийцем Луи Франком и детьми в 2021 году вернулась в Россию. «Учим вместе стихи, читаем заново все произведения русской классики. С самого начала я воспитывала детей в уважении друг к другу. Даже если тебе сложно, даже если ты обижен, сумей найти подход, выразить свой запрос правильными словами, то есть я учила сразу же поддерживать друг друга. Мне кажется, что в семье это очень важно. Потом быть честным с самим собой. И для меня очень важна связь по вертикали. То есть не жить по горизонтали, когда ты ешь, спишь и думаешь только о том, как одеться, развлекаться. Вертикаль — это вечность. Это всегда волновало и наполняло русского человека. Это высший свет, высшая справедливость, нравственность, мораль, человеколюбие, сострадание, чистота, аскетизм, правдивость. Эти качества для меня самой важны. Поэтому я своим детям это объясняю, как это работает, для чего это нужно, как это применять в жизни. Не бояться, что ты можешь быть не похож на других», — рассказала Дина Корзун.





— В ходе творческой встречи вы касались темы семейных ценностей. Как вы считаете, необходимо ли снимать сегодня фильмы отдельно для подростков, и если да, то на какие темы?

— Мне кажется, можно. Но для этого нужны очень хорошие сценарии. Я бы начала работу с раскрытия каких-то человеческих качеств — верность, честность, правдивость. И на этом сценарном замесе хорошо показывать героев, подростков, которые, преодолевая многое, все равно стоят на своем, показывая внутреннюю силу человека.

— Советская литературная классика может в этом помочь? Книги Катаева, Гайдара?

— Сейчас снимают подобные фильмы. Не так давно вышел «Чук и Гек» — чудесное семейное кино. К подобной литературе можно обращаться, но не следует из этого делать развлечение. В этих произведениях были заложены очень хорошие идеи. И если режиссер, сценарист, актеры захотят это в фильме раскрыть, то тогда стоит снимать такое кино.

— Как вы считаете, почему современное молодежное кино ушло в сторону просто развлечения и больше декларирует индивидуальность, чем говорит о каких-то объединяющих ценностях?

— А потому что мы сейчас не вместе. Как и в последние лет 30, мне кажется, это произошло с конца девяностых. Изменился запрос общества. Это связано с историческими процессами. Распался СССР, и был взят курс на индивидуальность. Был больше запрос на коммерческий успех, «каждый сам за себя»... Кино, вообще искусство это все отражало. Сейчас многое меняется. Но, наверное, тот период тоже был нужен как проверка, а действительно ли нам это необходимо. В последние 10 лет огромное количество людей, наоборот, говорят спасибо тому времени, но хватит. Они хотят другое кино, другое искусство, другие книги и готовы находиться в поиске.

— А сейчас, по вашему мнению, есть авторы, сценаристы, способные говорить на такие темы или все за эти годы утеряно и нам необходимо их растить с нуля?

— Да, нам необходимо этим заниматься. Но процесс идет. Сейчас огромное количество людей берут ответственность на себя и создают школы, курсы, пишут учебники. При этом я не считаю, что нам надо начинать все заново, с нуля. История циклична. Мы, может быть, вернулись на ту же позицию, но уже на другом уровне.

— Каков ваш топ современных авторов? Может быть, какие-то работы вы бы хотели поставить в театре либо рекомендуете их своим детям?

— Не могу сказать, у меня такого ответа нет. На данный момент не могу вам назвать пока ни одного имени, но не думаю, что их нет. Просто сейчас погружена в свои тексты, в работу. Вдохновляюсь именно классикой, в том числе и советской, кинематографом того времени. И, кстати, «Золотой век Голливуда» тоже включает в себя очень много красивых, нравственных, замечательных фильмов. И вот это мы всё и пересматриваем.

— Как вы считаете, российский кинематограф все еще может вернуться в лоно режиссерского кино, как это было ранее? Что для этого необходимо?

— Да, сейчас не хватает режиссерского кино, оно скорее именно продюссерское. Режиссерам сейчас очень нужна поддержка, нужны фонды, финансы и чтобы в них верили. Нужны люди, которые хотели бы сделать поворот к кинематографу, а именно в сторону режиссерского кино, которое будет иметь свой взгляд и отражать мировоззрение режиссера и рассказывать о чем-то новом. Не надо штамповать одно за другим одинаковое кино, необходимо, чтобы мы могли чувствовать автора и рассказывать о вечных ценностях.

Текст и фото: Александр Степаненко / «Новый Калининград»