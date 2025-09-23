«Неподъёмный вес»: смогли ли создатели «Августа» избежать ошибок предшественников (фото)

Калининградская область, ставшая площадкой для съёмок фильма «Август», получила эксклюзивное право на его премьерный показ. Таким образом калининградцы смогли первыми оценить четвёртую экранизацию романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого» (авторское название «Момент истины») и сравнить её с предыдущими. «Новый Калининград» также побывал на премьере, пообщался в режиссёром Никитой Высоцким и попытался понять, почему культовое произведение постоянно преследуют скандалы и трагедии.

Калининградская премьера «самого ожидаемого фильма осени» была обставлена довольно скромно. Под показ отдали три кинозала «Синема парка», однако ни один актёр в Калининград не прилетел (лишь Сергей Безруков, сыгравший капитана Алёхина, записал видеообращение). Поддержать Никиту Высоцкого прибыл только министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, рассказавший о пользе рибейтов и о ежегодном приросте киносмен.

Подобно историкам, считающим свою науку прошлым, опрокинутым в настоящее, Высоцкий заявил, что картина очень современная: «Она о поиске истины, о движении к истине. Это почти как сказка, когда героям говорят пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что. Это серьёзное и современное кино. Я не говорю уже о том, что мы переживаем время, когда война из чего-то очень далёкого становится реальностью нашей жизни».

Было заметно, что режиссёр готов и к сравнению его картины с предыдущими экранизациями «Момента истины». При этом он тут же заверил, что сюжет не похож ни на один из снимавшихся ранее фильмов о советских контрразведчиках. Более того, Высоцкий пообещал, что вопрос о похожести будет снят с первых же кадров и зрители «увидят совершенно особую историю, которая будет удивлять и держать в напряжении».

«Никто не собирался никого переплёвывать, — заявил режиссёр. — Когда мы работали, мы не отталкивались от них [предыдущих экранизаций] и не пытались им следовать. Хорошая картина, где играли Галкин и Миронов. Но это совершенно другая картина, совершенно по-другому рассказана. Мне кажется, она очень современная, несмотря на то, что там речь идёт о том, что происходило больше 80 лет назад. Я не вижу в этом ничего страшного. Действительно, это был культовый роман, популярный в своё время и до сих пор. Я надеюсь, что после нашей картины будет всплеск интереса к этому роману Богомолова».

Наконец, Высоцкий заявил, что его команда не повторяла того, что уже было сделано ранее (в том числе и ошибки предшественников). Впрочем, ещё до премьеры стало понятно, что избежать роковых случайностей, с которыми сталкивались предыдущие съёмочные группы, у авторов «Августа» не выйдет.

В апреле 2024 года, не дожив до премьеры, скончался Роман Мадянов, сыгравший одну из ключевых ролей — генерала Егорова. Тогда же анонсированную премьеру с мая перенесли на сентябрь.

К слову, тот же генерал Егоров не дал закончить самую первую экранизацию, которой занимался литовский режиссёр Витаутас Жалакявичюс. Сыгравший его Бронюс Бабкаускас еще в самом начале съёмок повредил позвоночник на рыбалке и чувствовал себя неважно. В октябре 1975-го он покончил с собой, не завершив работу над ролью. Более того, за месяц до этого от картины отказался штатный редактор «Мосфильма», а просмотревшие материал консультанты не стали принимать результаты.

Сам автор романа «В августе 44-го» регулярно ругался с киношниками. По поводу Жалакявичюса Владимир Богомолов позже писал, что тому вообще не стоило доверять фильм о Красной армии и СМЕРШе. Вторая попытка экранизации также не устроила писателя: он всю дорогу не давал жизни Михаилу Пташуку, кроил сценарий и вырезал целые сцены, а потом и вовсе попросил убрать свою фамилию из титров.

До выхода мини-сериала Сергея Виноградова «Операция „Неман“», ставшего самой подробной переработкой романа, автор не дожил, не увидит он и «Август».

О последнем всё-таки стоит сказать пару слов. Очень хорошо, что создатели приняли решение уйти от рабочего названия «Момент истины». Если в работах Пташука и Виноградова этот момент есть и сюжет держит в напряжении до самой развязки, то в фильме Никиты Высоцкого и Сергея Снежкина (он выступил автором сценария) этих развязок как бы две, и не совсем понятно, какая из них главная.

Авторы увлеклись картинкой, которая действительно погружает в таинственную атмосферу, но скачки сценария запутывают, сюжет рвёт логику. Тому, кто не читал роман Богомолова, вероятно, будет даже чуть проще. Тем более появится стимул ознакомиться с первоисточником. Но знающих оригинальный текст картина может и разочаровать. К слову, Снежкин ещё накануне премьеры заявил, что «В августе 44-го» — это неподъёмный вес, который «оторвать от земли ни у кого не получается». Возможно, не получилось и в этот раз.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»