Ермак: «Система рибейтов даёт региону серьёзные результаты»

Ермак: «Система рибейтов даёт региону серьёзные результаты»
Андрей Ермак и Никита Высоцкий. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Кино в Калининградской области

Калининградская область продолжает получать бонусы от кинорибейтов, и интерес к региону как месту для съёмок кино (в том числе исторического) за последние годы заметно вырос. Об этом сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак перед премьерным показом фильма «Август», снятого по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе 44-го».

«Картина получила рибейт. По-моему, чуть больше пяти миллионов рублей, — сообщил Ермак. — Насколько я помню, общая сумма затрат продюсеров в Калининградской области порядка 20 млн рублей. Мы видим, что они получили стандартный рибейт: чуть выше, чем могли бы получить. У них повышающий коэффициент за счёт того, что премьера проходит в Калининграде».

Ермак отметил, что съёмки фильма проходили в нескольких муниципалитетах области (например, на Балтийской косе, в Черняховске и в Железнодорожном Правдинского района).

«Это уже рутинный стандартный процесс. В Калининграде снимается большое количество проектов и количество смен растёт, — продолжил Ермак. — Это уже не только одна-две смены, где снимается только натура. Это полноценные съёмки. И сериалы, и полный метр, и короткометражное кино. Та система рибейтов, которая была нами начата в 2017 году, сейчас уже даёт очень серьёзные результаты для региона».

После премьеры Ермак также выразил отношение к фильму в своём телеграм-канале.

«Поклонники наиболее известной ранней экранизации этого романа „В августе 44-го...“ с Евгением Мироновым в главной роли, разумеется, могут сказать, что ремейк получился менее приближенным к оригинальному сценарию и не так держит зрителя в напряжении, особенно главная сцена... Не соглашусь... и самое главное — не соглашусь, что это ремейк. Фильм получился, действительно, очень ярким, со своим лицом, если можно так сказать и, безусловно, выражает авторский взгляд режиссёра на суть романа. Хорошее кино, настоящее», — отметил министр.

Напомним, что в начале этого года кинокомиссии Калининградской области был выделен почти вдвое урезанный бюджет на кинорибейты. О том, что он был сокращён с 50 млн рублей в 2024 году до 28 млн рублей в 2025-м, «Новому Калининграду» сообщили в региональной «Фестивальной дирекции».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter