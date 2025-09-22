Ермак: «Система рибейтов даёт региону серьёзные результаты»

Калининградская область продолжает получать бонусы от кинорибейтов, и интерес к региону как месту для съёмок кино (в том числе исторического) за последние годы заметно вырос. Об этом сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак перед премьерным показом фильма «Август», снятого по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе 44-го».

«Картина получила рибейт. По-моему, чуть больше пяти миллионов рублей, — сообщил Ермак. — Насколько я помню, общая сумма затрат продюсеров в Калининградской области порядка 20 млн рублей. Мы видим, что они получили стандартный рибейт: чуть выше, чем могли бы получить. У них повышающий коэффициент за счёт того, что премьера проходит в Калининграде».

Ермак отметил, что съёмки фильма проходили в нескольких муниципалитетах области (например, на Балтийской косе, в Черняховске и в Железнодорожном Правдинского района).

«Это уже рутинный стандартный процесс. В Калининграде снимается большое количество проектов и количество смен растёт, — продолжил Ермак. — Это уже не только одна-две смены, где снимается только натура. Это полноценные съёмки. И сериалы, и полный метр, и короткометражное кино. Та система рибейтов, которая была нами начата в 2017 году, сейчас уже даёт очень серьёзные результаты для региона».

После премьеры Ермак также выразил отношение к фильму в своём телеграм-канале.

«Поклонники наиболее известной ранней экранизации этого романа „В августе 44-го...“ с Евгением Мироновым в главной роли, разумеется, могут сказать, что ремейк получился менее приближенным к оригинальному сценарию и не так держит зрителя в напряжении, особенно главная сцена... Не соглашусь... и самое главное — не соглашусь, что это ремейк. Фильм получился, действительно, очень ярким, со своим лицом, если можно так сказать и, безусловно, выражает авторский взгляд режиссёра на суть романа. Хорошее кино, настоящее», — отметил министр.

Напомним, что в начале этого года кинокомиссии Калининградской области был выделен почти вдвое урезанный бюджет на кинорибейты. О том, что он был сокращён с 50 млн рублей в 2024 году до 28 млн рублей в 2025-м, «Новому Калининграду» сообщили в региональной «Фестивальной дирекции».