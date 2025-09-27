Парады и курсанты-ангелы: в Калининграде показали фильм «Нахимовцы. Янтарный берег» (фото)

В октябре в прокат выйдет фильм «Нахимовцы. Янтарный берег» (12+). В минувшую пятницу, 26 сентября, в кинотеатре «Каро» состоялся премьерный показ. Корреспонденты «Нового Калининграда» посмотрели снятую в основном на Балтийской косе картину, насладились знакомыми пейзажами и попытались увидеть в представленном произведении что-то еще, достойное внимания.

Торговый центр «Плаза» вечером пятницы был едва ли не до отказа заполнен детьми в морской форме. Это воспитанники местного Нахимовского училища пришли посмотреть кино про себя. В прямом смысле слова. Многие из них выступили в качестве актеров.

Перед началом показа продюсер Юрий Обухов сообщил, что эта картина — о нахимовском братстве и взаимовыручке. «Коллектив — это семья, — заверил он. — У людей, которые служат на флоте, есть такое понятие, как экипаж — коллектив близких людей, которые готовы в экстремальной ситуации быть рядом».

Что же мы видим на экране? Очень детское, бесхитростное и наивное кино. Что-то похожее снимали в 30-50-х годах прошлого века. Люди старшего поколения, пожалуй, сразу вспомнят фильм «Васёк Трубачев и его товарищи», «Солдат Иван Бровкин», «Сердца четырех». Идеальные дети, идеальные военные, идеальная любовь. Всё очень правильно и всё (ну, почти всё) по уставу. Но при этом тогда это были работы очень качественные, с крепкими сценариями, хорошей режиссурой и прекрасными актерами. В «Сердцах четырех» — вообще созвездие целое: Валентина Серова, Евгений Самойлов, Людмила Целиковская, Ростислав Плятт.

В «Нахимовцах» же ситуацию спасал один из немногих участвовавших в съемках профессионалов — Илья Малаков, который многим запомнился по роли Евпатия Коловрата в фильме «Легенда о Коловрате». За счет актерской техники и природной органики он пытался вытянуть фильм, но диалоги, которые предложили сценаристы (а их было аж четыре!) не всегда позволяли ему справиться с поставленной задачей.

В кино Нахимовское училище изображено, наверное, таким, каким оно должно быть или каким его хочет видеть руководство (кстати, начальник филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде Сергей Гришин тоже принимал участие в съемках. Играл самого себя. Своеобразное камео).

В фильме очень много парадов и построений. Без конца звучат военные команды, все время кто-то кому-то отдает честь. Даже в неформальной обстановке курсанты постоянно говорят: «Отставить». Словом, идеальная картинка.

Иногда казалось, что смотришь какой-то бесконечный рекламный ролик о Нахимовском училище. Думалось, что вот-вот появится информация о том, куда и как можно подать документы о зачислении. А почему, собственно, и нет? Очень хочется, чтобы твой сын попал в хороший, здоровый мужской коллектив, где дружные ребята всегда помогут, подставят плечо. Но когда требуется, могут жестко, как настоящие друзья, покритиковать, сказать в лицо горькую правду.

И при этом курсанты — очень чистые. Прямо как ангелы! «Меня девушка еще даже в щечку не целовала!» — признается один из них товарищам. Я тоже был курсантом, не нахимовцем, учился в КМУ, но мне трудно представить такие откровения в курсантском кубрике образца конца 80-х. Впрочем, может быть, с тех пор всё изменилось и курсанты действительно стали совсем другими. Если так, то замечательно...

Что касается сюжета, то он очень прост. Юноша в силу семейных обстоятельств переводится из Санкт-Петербургского Нахимовского училища в Калининградское. И там, дабы заслужить уважение товарищей, придумывает историю о том, что он родной брат известных спецназовцев. И когда обман раскрывается, ему не остается ничего другого, как вступить в схватку с пробравшимися на Балтийскую косу диверсантами и выйти из неё победителем. В итоге — уважение друзей вернулось, благосклонность начальства — тоже. Перед строем герою объявляют благодарность, выдают ценный подарок и берет спецназовца. Полный happy end.

В великом, без преувеличения, фильме Алексея Германа «Двадцать дней без войны», который, кстати, без всяких, правда, рибейтов, тоже частично снимался в Калининградской области, есть один особенно запомнившийся мне эпизод. Вернувшийся с фронта писатель, роль которого исполняет Юрий Никулин, приходит на съемочную площадку, где идет работа над фильмом по его очерку. И все ему там не нравится. Он говорит, что в жизни все не так: артисты одеты с иголочки, каски солдаты в помещении снимают, и противогазы они не носят давно. На что ему отвечают: «Существует устав. Ношение противогазов пока никто не отменял... А что касается внешнего вида, то боец, когда на фотокарточку снимается, и то все пуговицы до блеска надраивает. А тут кино!»

Впрочем, писателю удается все же настоять на своем. В итоге звучит команда режиссера: «Противогазы убрать, каски снять!» При съемках «Нахимовцев», насколько можно судить, пуговицы решили все-таки надраить до блеска.

.Как бы то ни было, членам съемочной группы процесс понравился. В частности, Илья Малаков в восторге от своих непрофессиональных партнеров.

«Я получил огромный опыт от ребят, впитывал его как губка, — рассказал он корреспонденту „Нового Калининграда“. — Они были очень живые, и это было видно и в кадре, и за кадром. Фактически это мои младшие братья. Когда они уплывали на пароме с Балтийской косы, у многих были слезы на глазах. И у меня — тоже».

Илья признался, что Балтийская коса произвела на него большое впечатление, В этом месте, по его словам, «много жизни» и «каждый метр говорит сам за себя». Любопытная деталь. Прадед Ильи, оказывается, служил на Балтийской косе, когда там была военная часть. Сейчас актер хочет связать свою жизнь с нашей областью. Помимо Балтийской косы, ему приглянулся Зеленоградск, где он собирается купить квартиру. Что ж, как говорится, милости просим.

Самодеятельные артисты, узнавая себя на экране, очень по-детски радовались. Участие в создании настоящего кино стало для курсантов событием.

Станет ли фильм культурным событием, после того как выйдет в октябре на большой экран? Найдет ли он оклик в сердцах подростков, для которых по большому счету снят? Посмотрим...

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»