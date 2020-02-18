В портовой зоне Калининграда открылась новая концертная площадка

Клуб «Склад» открылся по адресу Правая набережная, 21. Об этом «Афише Нового Калининграда» рассказал его владелец Алексей Фёдоров.

«Мы планируем работать в первую очередь как концертная площадка, по возможности устраивать музыкальные выступления каждые выходные. Не хотим загонять себя в какие-то рамки и будем приглашать артистов разных направлений: в одни выходные у нас читали рэп, в другие будут играть панк ребята из Риги», — пояснил хозяин клуба.

Стоимость входного билета будет варьироваться в зависимости от концерта. Билет на дискотеку стоит 200 рублей. 18+