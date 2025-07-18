«Чеховка» анонсировала летнюю «Арт-бук вечеринку»

В субботу, 26 июля, в калининградской библиотеке имени Чехова состоится летняя «Арт-бук вечеринка» (12+) — «яркое событие для всех, кто любит творчество, книги и живую музыку». Вход свободный, однако на мастер-классы необходима предварительная регистрация. Об этом сообщается на сайте «Чеховки».
«Для гостей вечера пройдут: презентация иллюстрированного путеводителя „Кирпичные псалмы. Средневековые кирхи Восточной Пруссии“ — красивое и познавательное издание для путешественников и ценителей истории, концерт классической музыки творческой школы „Камертон“ (г. Москва), творческие мастер-классы по созданию авторской броши, мягкой игрушки, рисованию, краеведческая прогулка, лекции, а также Двенадцатый фестиваль уличного кино! Для любителей интеллектуального досуга будет создана уютная зона с настольными играми, а также возможность познакомиться с новинками книжного мира» — обещают организаторы.
Программа:
16.00 — краеведческая прогулка «Призрак Канта в Калининграде» с Александром
Попадиным. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись
17.00 — презентация путеводителя с рисунками по архитектурным памятникам
Калининградской области «Кирпичные псалмы. Средневековые кирхи Восточной Пруссии»;
17.00 — лекция «Герои киносказки «Финист. Первый богатырь». Ведёт Ольга Скумина,
студентка 1 курса направления «Филология» БФУ имени И.Канта;
17.00 — лекция парикмахера-стилиста Ольги Казановой «Твоя идеальная прическа».
18.00 — Двенадцатый фестиваль уличного кино. Оператор фестиваля уличного кино в
Калининградской области: АНО «Фестивальная дирекция».
19.00 — концерт классической музыки творческой школы «Камертон» (г. Москва).
19.00 — презентация проектов творческого пространства «MÕL» и молодежного клуба
«PROSTO» от АНО Центр Культуры и Творчества «Хлеб по водам».
Мастер-классы:
17.00:
— создание мягкой игрушки из перчатки. Запись по ссылке
— создание куклы-оберега. Запись по ссылке
— создание броши из фетра «Микки Маус». Запись по ссылке
18.00:
— создание мягкой игрушки из перчатки. Запись по ссылке
— создание мини-книжки «Книжки и разговоры». Запись по ссылке
18.30 — мастер-класс по правополушарному рисованию «Регата на Балтике». Запись по ссылке
19.30 — мастер-класс по правополушарному рисованию «Регата на Балтике». Запись по ссылке