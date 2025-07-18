«Чеховка» анонсировала летнюю «Арт-бук вечеринку»

В субботу, 26 июля, в калининградской библиотеке имени Чехова состоится летняя «Арт-бук вечеринка» (12+) — «яркое событие для всех, кто любит творчество, книги и живую музыку». Вход свободный, однако на мастер-классы необходима предварительная регистрация. Об этом сообщается на сайте «Чеховки».

«Для гостей вечера пройдут: презентация иллюстрированного путеводителя „Кирпичные псалмы. Средневековые кирхи Восточной Пруссии“ — красивое и познавательное издание для путешественников и ценителей истории, концерт классической музыки творческой школы „Камертон“ (г. Москва), творческие мастер-классы по созданию авторской броши, мягкой игрушки, рисованию, краеведческая прогулка, лекции, а также Двенадцатый фестиваль уличного кино! Для любителей интеллектуального досуга будет создана уютная зона с настольными играми, а также возможность познакомиться с новинками книжного мира» — обещают организаторы.

Программа:

16.00 — краеведческая прогулка «Призрак Канта в Калининграде» с Александром

Попадиным. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись

17.00 — презентация путеводителя с рисунками по архитектурным памятникам

Калининградской области «Кирпичные псалмы. Средневековые кирхи Восточной Пруссии»;

17.00 — лекция «Герои киносказки «Финист. Первый богатырь». Ведёт Ольга Скумина,

студентка 1 курса направления «Филология» БФУ имени И.Канта;

17.00 — лекция парикмахера-стилиста Ольги Казановой «Твоя идеальная прическа».

18.00 — Двенадцатый фестиваль уличного кино. Оператор фестиваля уличного кино в

Калининградской области: АНО «Фестивальная дирекция».

19.00 — концерт классической музыки творческой школы «Камертон» (г. Москва).

19.00 — презентация проектов творческого пространства «MÕL» и молодежного клуба

«PROSTO» от АНО Центр Культуры и Творчества «Хлеб по водам».

Мастер-классы:

17.00:

— создание мягкой игрушки из перчатки. Запись по ссылке

— создание куклы-оберега. Запись по ссылке

— создание броши из фетра «Микки Маус». Запись по ссылке

18.00:

— создание мягкой игрушки из перчатки. Запись по ссылке

— создание мини-книжки «Книжки и разговоры». Запись по ссылке

18.30 — мастер-класс по правополушарному рисованию «Регата на Балтике». Запись по ссылке

19.30 — мастер-класс по правополушарному рисованию «Регата на Балтике». Запись по ссылке