Музыка с нотами грусти: как прошла вечеринка по поводу закрытия «Катарсиса» (фото)

В воскресенье, 29 декабря, в «Катарсисе» прошла последняя вечеринка перед закрытием культпространства, которое долгие годы располагалось на ул. Генерала Озерова. Вместе с завсегдатаями культового места погрустить и поддержать капитана «тонущего корабля» Александра Мамаева пришли музыканты SOLIDNO, «Психо-Салатико», «Проспект трав / Безв», «Скотт не против», «Предчувствие», а также исполнитель Каус. На финальном концерте побывал и «Новый Калининград».



Пространство, которое соединяет в себе книжный магазин с уникальным ассортиментом не только книг, но и винила, а также концертную площадку, объявило о своем закрытии в конце ноября. «Катарсис» прожил в этой локации не один десяток лет, его адрес можно найти во многих туристических гидах. Причина закрытия банальна. Владелец помещения, которое арендовал «Катарсис», посчитал более выгодным сдать его алкомаркету.



В самом начале прощального вечера Александр Мамаев озвучил несколько важных моментов. Несмотря на то, что помещение на Генерала Озерова меняет арендатора, для «Катарсиса» это не конец. Проект, который просуществовал более 30 лет, не может умереть, его просто ждет реинкарнация. Уже есть несколько предложений по новому месту размещения, но пока все они Мамаева не вполне устраивают, поэтому поиски подходящей локации продолжаются. Кроме того, «Катарсис» готово «взять под крыло» одного из госучреждений культуры. Мамаев не стал раскрывать подробностей, но назвал предложение очень привлекательным и добавил, что стороны ведут активные переговоры. Также было озвучено, что, скорее всего, «Катарсис» разделится на два проекта — отдельно книжный магазин и концертная площадка. Все детали обещают обнародовать в ближайшем будущем.



Не забыл владелец «Катарсиса» поблагодарить тех, кто подписал петицию в поддержку проекта. По словам Мамаева, именно количество подписей помогло получить от новых арендаторов существенную компенсацию за закрытие. Также на ситуацию обратило внимание министерство по культуре и туризму региона. «Чем больше будет подписей, тем прочнее будет моя позиция», — сказал Мамаев.



После Александр встал за барную стойку, а его место на сцене заняли музыканты. И несмотря на то, что напитки в этот вечер были бесплатными, а публика через несколько треков пошла в пляс, в глазах у многих читалась одна и та же фраза: «Прощай, старый друг. Мы ждем твоего возрождения».

Текст и фото: Александр Степаненко / Новый Калининград