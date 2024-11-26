Алкомаркет вместо книг: в Калининграде закрывают пространство «Катарсис»

В Калининграде закрывается книжный магазин «Катарсис», который также позиционирует себя как культпросветпространство. О том, что магазину отказались продлить срок аренды, «Новому Калининграду» сообщил его владелец Александр Мамаев.



«Да, мы не переезжаем. Пока это закрытие, — рассказал Мамаев. — Основная причина: мне заявили, что уже есть твёрдая договорённость с желающими въехать на раскрученное место. Эти люди готовы платить высокую аренду. Тот, кто решает этот вопрос, ответил так: будет алкомаркет, федеральная сеть».

Сообщение об отказе пролонгировать договор стало для Александра Мамаева неожиданным. По его словам, магазину дадут доработать до конца декабря, после чего попросят освободить помещения.

«Очень много тех, кому нужен „Катарсис“ и с большой, и с малой буквы. Ещё больше тех, кому он нравился, кто им восхищался. Но не они решают, чему быть, а чему не быть в нынешней России. Да и в прошлой тоже. Мой любимый поэт Мандельштам умер в лагере на мусорной куче, а сотни бездарных писак процветали, и некоторые писали на него доносы. Не будет возрождения. Будет другой проект, пока точно не знаю какой», — говорит Мамаев.

Предприниматель уверяет, что книжный вошёл в рекомендации на многих сайтах, у него высокие рейтинги, и туда «всю весну, лето и осень вплоть до ноября идёт поток туристов, пусть и не плотный, но постоянный».

Книжному магазину «Катарсис» (прежнее название «Бибколлектор») уже более 30 лет. Сначала он занимался снабжением литературой библиотек Калининграда и области, университетов, институтов и других учебных заведений. После переезда на улицу Генерала Озерова у него изменилась концепция. На сегодняшний день это креативное пространство, которое также предоставляет площадки для концертов, творческих вечеров, конференций, выставок и фестивалей.