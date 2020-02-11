Турнир по мини-футболу «Зимний мяч Автотор 2020»: стритфуд, призы и Клава Кока!

В субботу и воскресенье, 15 и 16 февраля 2020 года, на стадионе «Балтика» пройдет грандиозный праздник массового спорта и активного отдыха — V Международный турнир по мини-футболу «Зимний мяч Автотор 2020».

Соревнования вот уже в пятый раз проводит крупнейшее предприятие Калининградской области — компания «Автотор».

Для участия в турнире заявилось рекордное количество участников: 44 команды школ Калининградской области, Польши и Литвы и 44 команды предприятий из Калининграда, Москвы и различных стран зарубежья.

15 февраля пройдут отборочные игры детских и взрослых команд. 16 февраля состоится финал соревнований по олимпийской системе.

Открытие турнира в 9.00.

Для гостей турнира «Зимний мяч Автотор 2020» предусмотрена масштабная развлекательная программа: детская анимация, музыкальные номера, всевозможные конкурсы и розыгрыши призов, в которых могут принять участие все желающие абсолютно бесплатно.

Гостям будут выданы специальные жетоны, состоящие из двух частей. Одна часть будет закладываться в лототрон, а вторая останется у участника розыгрыша. В нем будут разыгрывать различные ценные подарки от «Автотора» и партнеров турнира, в том числе сертификаты на посещение СПА-процедур, картинг, сертификат на ужин в ресторане, и многое другое.

Главный приз розыгрыша призов 15 февраля — электросамокат!

Главный приз розыгрыша призов 16 февраля — игровая консоль Sony PlayStation 4 Pro!

Для любителей поесть на свежем воздухе все два дня на стадионе «Балтика» будет работать фестиваль стритфуда, где ведущие представители индустрии уличной еды выставят свои угощения по вполне приемлемым ценам.

Специальный гость турнира «Зимний Мяч Автотор 2020» — приглашенная звезда Black Star Клава Кока! Концерт популярной певицы и видеоблогера состоится сразу по окончании торжественной церемонии награждения победителей и призеров соревнований.

Вход на стадион «Балтика» свободный.

Приглашаем всех калининградцев и гостей области стать участниками праздника массового спорта и активного отдыха!

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Источник: «АВТОТОР»

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