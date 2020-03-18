В России музеям и театрам поручили подготовить онлайн программы из-за коронавируса

Министерство культуры РФ поручило подведомственным театрам, музеям и концертным залам из-за угрозы распространения коронавируса подготовить онлайн-программы. Об этом в среду, 18 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках», — отметили в минкульте.

Как отметила глава министерства Ольга Любимова, «вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий».

Уточняется, что виртуальные выставки для посетителей доступны на сайтах Государственного исторического музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковской галереи, Государственного музея Л.Н. Толстого и других.