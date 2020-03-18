В России музеям и театрам поручили подготовить онлайн программы из-за коронавируса

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Курс рубля к доллару упал до минимума за четыре года

Министерство культуры РФ поручило подведомственным театрам, музеям и концертным залам из-за угрозы распространения коронавируса подготовить онлайн-программы. Об этом в среду, 18 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках», — отметили в минкульте.

Как отметила глава министерства Ольга Любимова, «вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий».

Уточняется, что виртуальные выставки для посетителей доступны на сайтах Государственного исторического музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковской галереи, Государственного музея Л.Н. Толстого и других.

Тема в развитии

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter