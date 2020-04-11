«ЛондонParis» даст первый в своей истории онлайн-концерт

Фото предоставлено Александрой Марченко
Фото предоставлено Александрой Марченко
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Группа «ЛондонParis» выступит с первым в своей истории онлайн-концертом. Посмотреть его можно будет 12 апреля в 18:00 на YouTube-канале клуба Yalta. 6+

«Концерт мы готовим по всем правилам, с необходимым техническим оснащением. Над ним работает целая команда, и работает бесплатно, просто потому что мы не можем сидеть на месте, — рассказал „Новому Калининграду“ солист группы Евгений Лебедев. — Треклист мы сформировали из песен, которые люди чаще всего скачивают на электронных площадках. Также планируется премьера песни „Шереметьево“, которая неожиданно оказалась пророческой».

По словам Евгения Лебедева, выступление продлится около полутора часов. Зрители смогу задать калининградским музыкантам вопросы. Их уже сейчас можно оставить в социальных сетях группы. Доступ к трансляции будет бесплатным. «Надеемся, эти полтора часа немного помогут людям пережить всё происходящее», — отметил Евгений Лебедев.


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