Один из инвесторов промпарка в Храброво объявил о банкротстве из-за коронавируса

Один из инвесторов промпарка в Храброво объявил о банкротстве из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В список пострадавших из-за коронавируса отраслей включили кинотеатры и стоматологии
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Российская компания-резидент «Сколково» Samocat Sharing объявила о банкротстве. Об этом сообщает издание Inc. Russia.

Как написал учредитель стартапа, калининградский предприниматель Василий Быков на своей странице в Facebook, компания подала заявление о банкротстве, так как не подпадает под отрасли, особо пострадавшие от ситуации с коронавирусом, и меры поддержки на неё не распространяются.

«В соответствии с законом мы должны предупредить о финансовой несостоятельности, чтобы защититься. Это поможет нам спокойно пройти период турбулентности, запуститься во всех городах без блокировок на счетах. Все обязательства выполняем и выполним в полном объёме, но с корректировкой на карантины», — заверил Быков.

Samocat Sharing был основан в 2015 году. Сервис позиционировал себя как первую в мире систему энергоэффективного и экологического транспорта. Проект позволял людям брать напрокат электро- и обычные самокаты, находящиеся под облачной системой управления.

В 2017 году Samocat Sharing стал резидентом «Сколково». Спустя два года в областном правительстве сообщили, что с компанией подписано соглашение о производстве в индустриальном парке «Храброво» станций для проката самокатов и сигвеев. Общий объём инвестиций, которые планировали вложить в производство, оценивался в 100 млн рублей.

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