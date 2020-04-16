Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения»

Российская группа Little Big примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном как альтернатива отмененному «Евровидению — 2020». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт песенного конкурса.

«Шоу будет посвящено всем странам-участницам в неконкурентном формате и готовит много сюрпризов для зрителей дома. Оно объединит артистов 2020 года из их европейских локаций в общем исполнении композиции „Евровидения-1997“ Love Shine A Light [группы] Katrina And The Waves (британский коллектив, победивший на конкурсе в 1997 году — прим. „Нового Калининграда“)», — говорится в анонсе.

Трансляция начнется 16 мая в 22:00 по московскому времени. Шоу планирует показать «Первый канал».

Напомним, «Евровидение — 2020» должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах. Россию на нём представила бы группа Little Big с песней Uno. Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс в этом году из-за пандемии коронавируса.