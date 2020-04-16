В ВОЗ обеспокоились данными по коронавирусу в России

В ВОЗ обеспокоились данными по коронавирусу в России
Виталий Невар / Новый Калининград
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоилась ситуацией с коронавирусом в России и ряде других стран. Об этом заявил заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает в четверг, 16 марта, РИА «Новости».

«Скромные позитивные сигналы из одних стран омрачаются стабильным или увеличивающимся количеством новых случаев в других, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и Россию», — цитируют СМИ Клюге.

По его словам, положительная динамика наблюдается в таких европейских странах, как Германия, Италия, Испания и Франция. При этом он отметил, что следующие недели будут критически важными для Европы.

Клюге добавил, что если в некоторых странах число новых случаев заболевания COVID-19 снижается, то другим еще только предстоит испытать «полное воздействие» вируса. «Несмотря на весеннюю погоду, мы находимся посреди шторма», — заключил представитель ВОЗ.

За минувшие сутки в России подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Скончались 34 человека, выздоровели — 318. Всего по состоянию на 16 апреля в стране зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период от инфекции скончалось 232 пациента, выздоровели — 2304.


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