Власти не считают концерты на 50 человек в Кафедральном соборе массовым мероприятием

Правительство Калининградской области не рассматривает мини-концерты в Кафедральном соборе как массовое мероприятие. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Формально это не массовое мероприятие. Собор осуществляет музейную деятельность. Туда нет свободного притока людей, легко обеспечить социальную дистанцию, регулярно проводится дезинфекция», — отметил Дмитрий Лысков. Однако региональное правительство, Роспотребнадзор и Кафедральный собор всё же ведут диалог о том, попадают ли концерты-экскурсии под понятие массовых мероприятий, отметил руководитель пресс-службы.

Напомним, в июне Кафедральный собор запустил проект «+ Орган», который объединяет экскурсию по зданию и мини-концерт. «У нас сейчас проходят небольшие мероприятия, которые мы называем проектами, потому что это не экскурсия, и это не концерт, но это нечто среднее — знакомство людей с Кафедральным собором, органом и органной музыкой. Это такое слияние экскурсионного и музыкального представления. У нас люди находятся в зале с рассадкой <...> в шахматном порядке — через ряд, через место и так далее. <...> При такой рассадке людей мы проводим небольшую экскурсионную программу, вводим людей в историю этого уникального памятника архитектуры XIV столетия, уникального, самого большого в России органного комплекса и даем послушать несколько произведений в исполнении наших титулярных органистов», — заявила 20 июня в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» заместитель директора Кафедрального собора Марина Ядова.



При этом в регионе продолжает действовать запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения.