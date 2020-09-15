Калининградским театрам и концертным залам разрешили работать, но с ограничениями

В Калининградской области со вторника, 15 сентября, разрешили работать театрам, филармониям и концертным залам. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства. Зоопарку разрешили открыть все помещения для посетителей.

Театрам и концертным площадкам разрешили работать с ограничениями, зрителям они обязаны предоставлять только сидячие места, для соблюдения социальной дистанции залы могут быть заполнены не более чем на 50%.

«В связи с сохраняющимся высоким уровнем распространения новой коронавирусной инфекции, а также подъемом сезонной заболеваемости ОРВИ по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей, при посещении магазинов, в других закрытых помещениях. Вход в учреждения культуры также в масках, на самих мероприятиях — по желанию зрителей», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.