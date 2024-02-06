В лютеранской церкви на Мира сыграют музыку короля Пруссии Фридриха Великого

Органист Евгений Авраменко и флейтистка Ксения Авраменко выступят в Евангелическо-лютеранской церкви на проспекте Мира, 101. Концерт «Жемчужины барокко» пройдет 10 февраля в 18:00 (6+).

Музыканты исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха, Карла Филиппа Эммануила Баха, Георга Фридриха Генделя, Георга Филиппа Телемана, короля Пруссии Фридриха II Великого.

«Фридрих увлекался музыкой с молодых лет, раздражая упорными занятиями на флейте своего воинствующего отца — короля Фридриха-Вильгельма, — отмечается в статье музыковеда Вадима Дулат-Алеева „Фридрих II — немецкий композитор (к 300-летию со дня рождения)“. — Взойдя на трон, Фридрих прилагал немало усилий, чтобы повысить „музыкальный статус“ своей столицы, превратив ее в один из крупнейших музыкальных центров Европы».

Искусствовед отмечает, что сочинения Фридриха II при его жизни не предназначались для публичного исполнения и звучали в узком кругу слушателей в королевской резиденции. «Король часто сам выступал исполнителем (как правило, в ансамбле с аккомпанирующим на клавесине Ф.Э. Бахом). Большинство ранних сонат не пронумерованы и не датированы», — поясняет Дулат-Алеев.

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