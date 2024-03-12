В ГЦСИ устроят концерт экспериментальной музыки «Утро после катастрофы»

Концерт экспериментальной музыки «Утро после катастрофы» пройдет в Балтийском филиале Пушкинского музея (бывш. БФ ГЦСИ) 12 марта в 19:00 (16+). Музыкант Андрей Коломыйцев aka StirliTZ выступит в рамках выставочного проекта фотохудожника Сигэру Ёсиды «Фукусима: надежда и отчаяние» (16+).

«Электроакустический перформанс „Утро после катастрофы“ — это реконструкция череды эмоциональных состояний автора, вызванных новостями о Фукусиме в марте 2011 года. Шумы, пульсация, электронные риффы, соло на клавишных. Японские аналоговые синтезаторы, луперы и сэмплеры прошлого века», — отмечается в анонсе. Стоимость билетов на концерт — от 150 до 300 рублей.

Выставка «Фукусима: надежда и отчаяние» открылась в Балтийском филиале Пушкинского музея 1 марта. Она посвящена трагедии марта 2011 года, когда восточное побережье Японии в районе префектуры Фукусима накрыло огромное цунами, приведшее ко множеству жертв и разрушений, в том числе на АЭС «Фукусима-1». Фотохудожник Сигэру Ёсида решил отправиться в зону аварии.