В Калининграде отменили концерты групп из неофициального списка «запрещенных»

В Калининграде отменили концерты групп «Полматери» (12+) и «Слот» (16+), которые входят в список, распространявшийся в социальных сетях в январе 2024 года. Руководитель клуба «Вагонка» Андрей Левченко сообщил корреспонденту «Нового Калининграда», что отмена концертов на площадке клуба — не его решение.



Концерт альтернативной московской рок-группы «Слот» должен был сначала состояться на «Вагонке» 16 марта, однако в конце февраля группа сообщила о переносе выступления на 26 апреля. В четверг, 14 марта, в сообществе «Слот» «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что группа отменяет семь концертов с марта по июнь в разных городах, в том числе, в Калининграде: «К сожалению вынуждены сообщить об отмене ряда концертов, возврат билетов осуществляется по месту приобретения».

Концерт группы «Полматери», называющей себя «молодёжной образовательной рок-группировкой, лучшим джаз-бэндом», должен был состояться на «Вагонке» 14 марта. «Мы купили билеты еще зимой, но где-то месяц назад в телеграм-канале группы появились сообщения об отмене ближайших концертов в других городах. На днях мы поняли, что они не приедут и в Калининград. Билеты пока не сдаем, они обещают приехать осенью», — рассказала «Новому Калининграду» одна из поклонниц творчества группы.

На странице коллектива «ВКонтакте» накануне появилось следующее сообщение: «Мартовские концерты перенесены по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора. Не дайте себя обмануть, перенесены — это не значит отменены. Это значит перенесены — значит они пройдут в другое время и билет сдавать и покупать по новой не надо» (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Нового Калининграда»).

Руководитель клуба «Вагонка» Андрей Левченко сначала отказался комментировать отмены концертов, после сообщил: «Давайте так. Это не моё решение».

Так называемый «запрещенный список» артистов стал распространяться в социальных сетях после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. В него вошли 47 артистов и коллективов, в частности, Филипп Киркоров, Дима Билан, Анна Асти. В перечень также попали артисты, признанные в настоящее время иноагентами, находящиеся за рубежом. Официальной информации о том, что список подлинный или не соответствующий действительности, не было. Однако в январе его прокомментировала в своем телеграм-канале глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина, отвечая на вопросы пользователей: «Я впервые увидела этот список якобы „запрещенных артистов“ от вас и в СМИ. Никаких деталей я не знаю, откуда появился список — тоже. Подтвердить или опровергнуть факт его существования не могу. Этот вопрос лучше задать Министерству культуры».