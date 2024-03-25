В ГЦСИ сыграют музыку на игровой приставке

Концерт экспериментальной музыки «Стена звука» пройдет в Балтийском филиале Пушкинского музея (бывш. БФ ГЦСИ) 26 марта в 19:00 (12+). Музыкант Pnak (Александр Уланов) выступит в рамках выставочного проекта фотохудожника Сигэру Ёсиды «Фукусима: надежда и отчаяние» (16+).

«Музыкант создает подготовленные электронные импровизации, насыщенные шумами, помехами и гулом. В 2018 году Александр переехал в Калининградскую область из Челябинска и полон воспоминаний о брутальной реальности своего родного индустриального города, которые транслирует публике посредством экспериментальных пьес», — отмечается в анонсе.

Новая программа подготовлена под впечатлением от проекта «Фукусима: надежда и отчаяние», рассказывающем о трагедии марта 2011 года, когда восточное побережье Японии в районе префектуры Фукусима накрыло огромное цунами, приведшее ко множеству жертв и разрушений, в том числе на АЭС «Фукусима-1». На концерте Pnak будет использовать синтезатор, семплер, проигрыватель грампластинок и игровую приставку. Стоимость билетов — от 150 до 300 рублей.