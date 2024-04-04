Кафедральный собор заказывает выступления оркестра за 800 тыс. руб.

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Кафедральный собор заказывает выступления оркестра на «Симфонических пятницах» с апреля по ноябрь за 800 тыс руб. Соответствующий документ учреждение культуры опубликовало на сайте госзакупок в среду, 3 апреля.

В проекте договора указано, что выступать придётся раз в месяц по пятницам. За каждое исполнение музыкантам полагается по 100 тысяч рублей. Закупка осуществлялась у единственного поставщика. Им стал Калининградский областной симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России и дирижёра Аркадия Фельдмана.

Концерты пройдут в зале Кафедрального собора. Выступления симфонического оркестра запланированы на 5 апреля, 3 мая, 28 июня, 26 июля, 9 августа, 20 сентября, 11 октября и 29 ноября.

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