Музыкальный театр анонсировал концерт с песнями военных лет к 80-летию Победы

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Областной музыкальный театр анонсировал праздничный концерт с песнями военных лет «Этот День Победы!» (12+). Мероприятие приурочено к 80-летию Победы и пройдёт 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Песни военных лет! Сколько их, прекрасных и незабываемых. От самых первых залпов и выстрелов и до победного майского салюта, через всю войну прошагали они в боевом солдатском строю», — следует из анонса.

В программе праздничного концерта в исполнении артистов театра и в сопровождении оркестра прозвучат фронтовые песни, которые «можно назвать музыкальной летописью Великой Отечественной войны». Кроме того, на сцене исполнят песни, написанные в послевоенные годы и посвященные тем, чей подвиг страна будет помнить вечно — «Катюша», «Журавли», «Смуглянка», «Синий платочек», «Темная ночь» и многие другие.

Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут без антракта. Действует программа «Пушкинская карта».

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