«Задержи этот звук!»: в Калининграде пройдёт концерт флейтовой музыки

В «Сигнале» 13 июля состоится концерт, посвящённый флейтовой музыке (16+). Анонс размещён в группе пространства «ВКонтакте».
В программе прозвучат сочинения московских, уральских и зарубежных композиторов. Исполнят произведения солисты Евгений Акимов и Фёдор Шевелев — «молодые, но уже ярко зарекомендовавшие себя музыканты, лауреаты международных конкурсов, известные яркими интерпретациями современной музыки». Концертмейстер и лектор — композитор и педагог Сергей Ходыкин.
Начало — в 20:00, вход — 300 рублей.