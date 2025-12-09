Золотой голос Enigma: в Светлогорске 12 декабря выступит Эндрю Дональдс

Эндрю Дональдс — международно признанный певец и автор песен с Ямайки, известен как соло-исполнитель и выдающийся участник проекта «Enigma».

Сольная карьера артиста началась в 1994 после знакомства с американским продюсером Eric Foster White, который работал с Frank Sinatra, Britney Spears, Whitney Houston, Jessica Simpson, Julio Iglesias и др. Вместе они выпустили два сольных альбома Эндрю, а сингл «Mishale» поднялся на вершины чартов во всём мире.

В 1998 продюсер Мишель Крету предложил Эндрю принять участие в проекте «Enigma». Вместе они работали над 4-м, 5-м, 6-м, 7-м альбомами Enigma, записав известные композиции — «Seven Lives», «Boum-Boum», «Je T’aime Till My Dying Day», «In The Shadow, In The Light», «Modern Crusaders» и множество других, — а также над сольными альбомами Эндрю и синглами «Simple Obsession», «One Night Lover» и «All Out Of Love», получившим международный статус платинового сингла.

Музыка Enigma — космический синтез звуков, этнических мотивов, ритма и чувств, который трудно отнести к какому-либо стилю: проект породил собственный музыкальный стиль — «Энигматик»! Эндрю не случайно пригласили в проект «Enigma»: он обладает неординарным завораживающим голосом, а его творчество — это микс музыкальных жанров и стилей разных стран: нью-эйдж, регги, поп, рок-н-ролл, этно и др.

12 декабря в 19.00, г. Светлогорск, «Янтарь-холл».

В предстоящем туре вас ждет долгожданное выступление легендарного артиста. Не упустите возможность услышать знаменитые композиции магического проекта «Enigma» и сольные хиты Эндрю Дональдса в уникальном интерактивном формате в сопровождении струнного оркестра!

