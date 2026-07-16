В Калининграде пройдет 3-й фестиваль электронной и рок музыки Break Summer Fest

Третий фестиваль «Break Summer Fest 2026» — это 2 дня электронной и живой музыки в Калининграде.
Вас ждет отличное сценическое оборудование (лазеры, обновленный свет и мощнейший звук), дополнительно для вашего комфорта откроем второй танцпол в малом зале! Оборудуем танцпол большим количеством вентиляторов, подготовим для вас разные снеки и закуски, напитки, сделаем для вас максимально благоприятную и комфортную среду.
24 июля 20:00
в клубе «Вагонка» с вечера до утра вас ждёт самый ожидаемый рейв этого лета.Главные хэдлайнеры:
- Любимица калининградской публики — breaks dj #1 в мире по версии Breakspoll — LADY WAKS
- Легендарный — DJ M.E.G.
- Флагман отечественной Drum’n’Bass сцены — GANCHER & RUIN
- Вместе со всеми — MC SMOKY D
- Помогут нам наши местные парни — DM, Smolique, Shiktarov, Pulao, Max Klyuev
Еще больше баса, крутейшего звука и света ждут вас 24 июля на отличном фестивале этого лета на «Break Summer Fest 2026»!
25 июля 18:00
в клубе «Вагонка» с вечера до ночи вас ждёт один из самых ожидаемых рок-фестивалей трибьютов от известных групп города .
Вас ждёт:
- MUSE tribute show от Мысли Вслух
- COLDPLAY tribute show от Вася Meркьюри Band
- IMAGINE DRAGONS tribute show от Мысли Вслух
- RADIOHEAD tribute show от Radiomind
- KASABIAN tribute show от Radiomind
Любимые песни от музыкантов Калининграда ждут вас 25 июля на одном из главных фестивалей этого лета на «Break Summer Fest 2026»!
Билеты:
- Абонемент на 2 дня фестиваля
- Билет на первый день
- Билет на второй день
18+. ООО «Пирамида-Калининград», ОГРН 1033902832413, г. Калининград, Ключевая ул., д. 25 б.