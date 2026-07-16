В Калининграде пройдет 3-й фестиваль электронной и рок музыки Break Summer Fest

Третий фестиваль «Break Summer Fest 2026» — это 2 дня электронной и живой музыки в Калининграде.

Вас ждет отличное сценическое оборудование (лазеры, обновленный свет и мощнейший звук), дополнительно для вашего комфорта откроем второй танцпол в малом зале! Оборудуем танцпол большим количеством вентиляторов, подготовим для вас разные снеки и закуски, напитки, сделаем для вас максимально благоприятную и комфортную среду.

24 июля 20:00

в клубе «Вагонка» с вечера до утра вас ждёт самый ожидаемый рейв этого лета.

Любимица калининградской публики — breaks dj #1 в мире по версии Breakspoll — LADY WAKS

Легендарный — DJ M.E.G.

Флагман отечественной Drum’n’Bass сцены — GANCHER & RUIN

Вместе со всеми — MC SMOKY D

Помогут нам наши местные парни — DM, Smolique, Shiktarov, Pulao, Max Klyuev

Еще больше баса, крутейшего звука и света ждут вас 24 июля на отличном фестивале этого лета на «Break Summer Fest 2026»!

25 июля 18:00

в клубе «Вагонка» с вечера до ночи вас ждёт один из самых ожидаемых рок-фестивалей трибьютов от известных групп города .

Вас ждёт:

MUSE tribute show от Мысли Вслух

COLDPLAY tribute show от Вася Meркьюри Band

IMAGINE DRAGONS tribute show от Мысли Вслух

RADIOHEAD tribute show от Radiomind

KASABIAN tribute show от Radiomind

Любимые песни от музыкантов Калининграда ждут вас 25 июля на одном из главных фестивалей этого лета на «Break Summer Fest 2026»!

Билеты:

18+. ООО «Пирамида-Калининград», ОГРН 1033902832413, г. Калининград, Ключевая ул., д. 25 б.