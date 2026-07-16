В Калининграде пройдет 3-й фестиваль электронной и рок музыки Break Summer Fest

Третий фестиваль «Break Summer Fest 2026» — это 2 дня электронной и живой музыки в Калининграде.

Вас ждет отличное сценическое оборудование (лазеры, обновленный свет и мощнейший звук), дополнительно для вашего комфорта откроем второй танцпол в малом зале! Оборудуем танцпол большим количеством вентиляторов, подготовим для вас разные снеки и закуски, напитки, сделаем для вас максимально благоприятную и комфортную среду.

24 июля 20:00

в клубе «Вагонка» с вечера до утра вас ждёт самый ожидаемый рейв этого лета.

Главные хэдлайнеры:
  • Любимица калининградской публики — breaks dj #1 в мире по версии Breakspoll — LADY WAKS
  • Легендарный — DJ M.E.G.
  • Флагман отечественной Drum’n’Bass сцены — GANCHER & RUIN
  • Вместе со всеми — MC SMOKY D
  • Помогут нам наши местные парни — DM, Smolique, Shiktarov, Pulao, Max Klyuev

Еще больше баса, крутейшего звука и света ждут вас 24 июля на отличном фестивале этого лета на «Break Summer Fest 2026»!


25 июля 18:00

в клубе «Вагонка» с вечера до ночи вас ждёт один из самых ожидаемых рок-фестивалей трибьютов от известных групп города .

Вас ждёт:

  • MUSE tribute show от Мысли Вслух
  • COLDPLAY tribute show от Вася Meркьюри Band
  • IMAGINE DRAGONS tribute show от Мысли Вслух
  • RADIOHEAD tribute show от Radiomind
  • KASABIAN tribute show от Radiomind

Любимые песни от музыкантов Калининграда ждут вас 25 июля на одном из главных фестивалей этого лета на «Break Summer Fest 2026»!

Билеты:

18+. ООО «Пирамида-Калининград», ОГРН 1033902832413, г. Калининград, Ключевая ул., д. 25 б.


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