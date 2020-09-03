Концерт для Канта: в Калининграде выступил пианист Денис Мацуев (фото)

В Калининграде у Кафедрального собора вечером в четверг, 3 сентября, открылся музыкальный фестиваль «Территория мира — территория музыки». На концерте, посвящённом завершению работ по благоустройству острова Канта, выступил пианист Денис Мацуев. Вместе с другими зрителями «Афиша Нового Калининграда» провела промозглый и дождливый вечер, слушая музыку.



Несмотря на высокую стоимость билетов (от 2 000 до 10 000 рублей) и не самую приятную погоду (дождь, холод — всё как положено осенью), людей на острове Канта собралось немало. Возможно, свою роль сыграл коронавирус — люди просто истосковались по культурным мероприятиям. В любом случае, к началу концерта на площади перед Кафедральным собором почти не осталось свободных стульев. Некоторые предпочли смотреть концерт стоя — то ли так было лучше видно, то ли не хотелось садиться на мокрые стулья.

Хотя открытие фестиваля было заявлено на 19:30, запускать на остров (закрытый ради открытия) зрителей начали уже в 17:30. Желающие могли оценить новое благоустройство, но таких оказалось крайне мало — люди предпочли гулять около собора и греться кофе в картонных стаканчиках, поправляя дождевики. Ближе к началу мероприятия в парке включили подсветку. Оказалось, что красными огнями теперь подсвечивается не только могила Канта, но и некоторые скульптуры и деревья. Они немедленно превратились в фон для фотографий и селфи.

О пандемии коронавируса в этот вечер как-то предпочли не вспоминать — люди сидели и стояли довольно плотно, в масках были единицы, да никто и не требовал их надевать. Без масок с приветственным словом вышли и губернатор Антон Алиханов и директор собора Вера Таривердиева. «Теперь звук внутри собора вышел на принципиально новый уровень, и мы надеемся, что после всех этих историй с нашим замечательным коронавирусом, когда вся эта история закончится, мы сможем вам продемонстрировать полную мощь на полный зал зрителей, насколько прекрасным стал звук внутри собора, — заявил губернатор. — Мы все скучали по музыке, все скучали по острову, и сегодня у нас первое свидание после продолжительной разлуки».

Мацуев приехал в Калининград с программой «Классика и джаз. Денис Мацуев и друзья». Как несложно догадаться, программа состояла из джаза и классических произведений в джазовой обработке. К пианисту присоединялись то ударные и контрабас, то балалайка и домра, то все вместе.

«24-й каприс Паганини для фортепиано, контрабаса, домры и балалайки. Я думаю, что Паганини сейчас...», — представил очередное произведение пианист.

«В гробу перевернулся!» — услужливо подсказали из зала.

«Ну, посмотрим», — улыбнулся Мацуев.

Концерт продлился чуть больше часа. На финальном почти безумном исполнении «Каравана» Дюка Эллингтона неожиданно зажглась подсветка собора. Она оказалась несколько сдержаннее ранее презентованного губернатором варианта. Пока что подсвечивается только фронтальный фасад по технологии слайд-мэппинг. Монтаж светильников по периметру здания ещё не завершён — сейчас торчащие из земли провода заботливо прикрыты вёдрами.

Сразу после завершения концерта продрогшие зрители плотной толпой устремились к Деревянному мосту — единственному выходу с территории острова в этот вечер. Вслед им задумчиво смотрела из крон деревьев огромная голова Иммануила Канта.