Группа «Сухарев Бэнд» сыграет рок-н-ролл в «Катарсисе»

Группа «Сухарев Бэнд» приглашает всех любителей рок-н-ролла на свой концерт со специальной программой «Квартирник»!



Цель этого выступления — приблизиться к неповторимой отвязной атмосфере, царившей на квартирных концертах, с которых коллектив начинал свой путь в 2007 году. С тех пор бэнд выступил практически на всех заметных площадках города, приобрел известность благодаря участию в серии модных вечеринок «Стиляги» и совершил европейские гастроли, однако в последнее время группу редко видят на сцене — это связано с решением сосредоточиться на студийной записи и интернет-проектах.

Поэтому выступление с программой «Квартирник» является специальной разовой акцией для группы, чтобы порадовать своих поклонников, которых, судя по тому, что концерт уже близок к солд-ауту, остается весьма немало, и напомнить всем остальным, что хорошая живая музыка никуда не делась.

Задорный рок-н-ролл, неформальное общение и немного уютной ностальгии — все это случится 9 декабря в клубе «Катарсис».

Приобрести билеты — здесь.

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+79005673703

*12+. ИП Воронцов Андрей Анатольевич, ОГРНИП 319392600001487

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