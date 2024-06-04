Диалог Бердяева и Канта: как прошло открытие четвёртой «Кантаты»

Концерт-открытие IV международного фестиваля классической музыки «Кантата» под символическим названием «Диалог» прошел 3 июня в «Понарте» (12+). В этот вечер на сцене состоялся «диалог» Иммануила Канта и Николая Бердяева, Петра Чайковского и Рихарда Вагнера, русской и европейской души, старого и молодого поколения, гостей и участников фестиваля. «Новый Калининград» рассказывает, какие философские вопросы поднимались и как происходило смешение двух культур в городе контрастов.

Первый понедельник лета выдался холодным по сравнению с жаркими майскими неделями. Однако это не мешает калининградцам собраться в арт-пространстве «Понарт», чтобы насладиться произведениями Петра Чайковского и Рихарда Вагнера в исполнении симфонического оркестра, дирижировать которым приехал Федор Безносиков из Московского академического Музыкального театра. Из Москвы прибыли и солисты оперы Николай Ерохин, Наталья Мурадымова и Элеонора Макарова. В открытии «Кантаты» также принимают участие известные российские актеры: Евгений Князев, который выступил на фестивале в роли Иммануила Канта, и Артем Кошман — в роли Николая Бердяева.

Почему выбор пал на философов из разных эпох, стран и культур? На этот вопрос отвечает художественный руководитель фестиваля Андрей Борисов во время пресс-конференции, которая состоялась за несколько часов до концерта. «Четвертый международный фестиваль классической музыки в этом году пройдет под лозунгом „Русская идея в центре Европы“ и будет посвящен двойному юбилею. С одной стороны, 150-летию со дня рождения философа Николая Бердяева, а с другой стороны, 300-летию со дня рождения Иммануила Канта. Как известно, вся жизнь этого выдающегося философа была связана с Кенигсбергом, нынешним Калининградом», — объясняет он.

По словам Борисова, Калининград и Калининградская область — место, имеющее совершенно особое значение для России и Европы. «Это форпост России и Европы, это регион, имеющий уникальную судьбу, уникальную историю. И я бы так сказал, что здесь в чистом виде находит свое выражение фраза, которая свойственна для ученых мужей „диалог культуры“. Здесь это чистое, в чистом выражении, да, это кристалл буквально. И феномен диалога, культур с разных сторон и ракурсов будет исследовать программа 4-го фестиваля „Кантата“», — говорит руководитель фестиваля.

Может показаться, что ценителей классической музыке в современном мире не так много, но «Кантата» доказывает обратное — почти все места заняты, а люди без билетов толпятся возле ограждений.

В восемь вечера оркестр начинает играть, на фоне появляется цитата Иммануила Канта про чтение, которая сменяется видеорядом с Артемом Кошневым в роли Николая Бердяева. Он берет с полки книгу и на протяжении всей композиции внимательно ее изучает. Зрители еще не догадываются, что это начало спектакля. Но как только затихает последний музыкальный инструмент, Бердяев поворачивается к залу и рассказывает о том, как впервые познакомился с философией Канта: «Интересно, что думал Кант о России, ведь он даже письма писал в Петербург, в императорский дворец».

Симфонический оркестр перемещает зрителей в другое прошлое, в тот самый императорский дворец, где играли произведения Петра Чайковского. Со сцены звучит вальс из балета «Спящая красавица» и дуэт кумы и князя из оперы «Чародейка» с солистами Натальей Мурадымовой и Николаем Ерохиным, которых зрители провожают бурными аплодисментами и криками «Браво!».

Но история развивается дальше, и вот уже сам Иммануил Кант читает нам свое письмо к Елизавете Петровне. После чего звучит «Вступление и смерть Изольды из оперы „Тристан и Изольда“» Рихарда Вагнера с Элеонорой Макаровой. Начинается диалог, в котором Петр Чайковский отвечает Рихарду Вагнеру, показывая через «Письмо Татьяны» из оперы «Евгений Онегин», что и в русской культуре также есть отчаянная любовь, что мы испытываем такие же чувства, что мы друг друга понимаем, несмотря на различие русской и западной культур.

Неожиданно на сцене начинается конфликт. Николай Бердяев уже не согласен с Иммануилом Кантом. Они сидят за одним столом, но первый говорит о том, что главное в жизни человека — свобода, а второй уверен, что порядок. Конечно же, не обходится без иронии по поводу знаменитого трехчасового обеда Канта, которую зрители оценивают разлетающимся по «Понарту» смехом.

На открытии фестиваля звучат также полонез из «Евгения Онегина», «Щелкунчик» и ариозо Германа из «Пиковой дамы» Чайковского, «Schmerzen» и «Traume» из пяти песен Рихарда Вагнера на стихи Матильды Везендонк.

Но самым ярким и запоминающимся оказывается финал — Бердяев и Кант выходят на сцену, где их диалог приходит к тому, что философия Канта описывает русскую душу. После чего музыканты симфонического оркестра, казалось бы, делают невозможное — соединяют произведения Чайковского и Вагнера в одну композицию. Концерт завершается слиянием русской культуры и западной в одной общей идее.



Зрители встают со своих мест и провожают музыкантов и актеров бурными овациями. Вечер становится по-осеннему холодным, но люди не спешат расходиться — они фотографируются на фоне сцены, обсуждают свои впечатления и откуда-то из толпы доносится: «А может быть, на бис?».

Текст: Ольга Кадомцева, фото: Юлия Власова / Новый Калининград