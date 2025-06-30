«Назад в будущее»: как прошла «Музыкальная экспедиция» в кирхе Святой Барбары (фото)

В Калининградской области состоялась первая «Музыкальная экспедиция», организованная известным российским виолончелистом Борисом Андриановым. Музыкальные исполнители мирового уровня дали концерты в разных точках региона, выбрав самые необычные. На экваторе фестиваля коллектив под руководством Андрианова побывал в посёлке Храброво. Как прошёл «Тихий концерт» в кирхе Святой Барбары — в репортаже «Нового Калининграда».

У кирхи Святой Барбары по-особенному оживлённо: гости собрались здесь ради концерта проекта «Музыкальная экспедиция» Бориса Андрианова. Для многих визит в Храброво стал первым знакомством с кирхой, которая известна средневековой фреской, сохранившейся до наших дней.





«Это фреска XIV века, и обнаружили её здесь совсем недавно: в 2006 году случайно осыпалась штукатурка, и из-под неё появился лик мужчины, который в правой руке держит меч, а в левой — ленту с надписью. Из Эрмитажа был вызван специалист, который атрибутировал надписи и опознал по ним, что это апостол Павел», — рассказала экскурсовод волонтёрского движения «Хранители руин».

Парадный вход с сохранившейся стрельчатой аркой в кирху закрыт, как полагается в непраздничные дни церковных служб, поэтому гости заходят с другой стороны. Несмотря на то, что стулья расположены спиной к древней росписи, интерес публики к ней не пропадает: зрители пытаются рассмотреть и сфотографировать фреску.

Девиз Тихого концерта — «Назад в будущее, или вперёд в прошлое». Такой выбор не случаен: для 700-летних стен кирхи музыка из программы артистов является произведениями будущего — она на 400 лет моложе.

Борис Андрианов открывает концерт прелюдией из Третьей виолончельной сюиты Баха, зрители одновременно раскрывают зонтики из-за начавшегося дождя — крыши в древнем здании нет, здесь сохранились лишь стены. Поднимающийся ветер заставляет на мгновенье остановиться и артиста, чтобы закрыть инструменты от воды. Однако погодные условия совершенно не портят настроение публики.

Музыковед Ярослав Тимофеев не только ведет концерт, но и помогает зрителям полностью погрузиться в искусство. Он объясняет, кто такой «нормальный» Бах, рассказывает о странности в его четырёхчастной сонате для флейты, связывает чакону (средневековый танец) Баха с переносом столицы Российской империи в Петербург, а виолончель — с образом «маленького человека». Помогают ему пение птиц, звуки пролетающих неподалеку самолётов и шелест листьев деревьев. Такой синтез природы и музыки ощущается по-особенному.

Темнеет. Финал становится по-доброму весёлым: завершают концерт музыканты совместным исполнением сюиты Жан-Фери Ребеля «Характерные черты танцев», которая в своё время показала путь музыки от «ног к душе и сердцу людей».

В конце Ярослав Тимофеев говорит о вечности музыки и её преимуществах перед строениями: «Старинной музыке повезло больше, чем архитектуре: каждый раз, когда её играют, она оживает, как Феникс. [...] Пусть этот концерт будет музыкальным заклинанием, обращённым к этим стенам, с целью когда-нибудь увидеть эту кирху такой же живой, как музыку».

По данным сайта «Пруссия39», кирха Святой Барбары построена в 1324 году, неоднократно перестраивалась и реставрировалась. В документах церковь впервые упоминается в 1325 году. Неф сооружен в 1325-1350 годах, хор — в конце XIV века, ризница на юго-западе — в XV веке. После окончания Второй мировой войны кирха была цела и использовалась в качестве клуба. После его закрытия была подожжена и в 1970-х годах разбиралась военными на кирпич.

В 2006 году со стены церкви отвалился слой штукатурки, нанесённый в советское время. Под слоем обнаружилась старинная фреска. Прибывший из Эрмитажа реставратор Вячеслав Мозговой взял пробы краски и датировал фреску серединой XIV века. На рисунке изображен старец с черной бородой и с мечом в правой руке. В левой руке он держит ленту с надписью на латыни, которую историки перевели как «Апостол Павел мученик».

В 2007 году кирха получила статус объекта культурного наследия регионального значения. Решением Гурьевского районного Совета депутатов в марте 2010 года она была передана Русской православной церкви.

В начале 2022 года инвестором кирхи Святой Барбары стал владелец сыроварни «Шаакендорф» Александр Чуев. Тогда же в разговоре с «Новым Калининградом» он пояснял, что РПЦ предоставила объект в безвозмездное пользование.

Осенью 2023 года областная Ассоциация индустрии гостеприимства выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив размером 2,5 млн рублей на создание в кирхе Святой Барбары культурно-патриотического пространства «Заступники Отечества». В руинах планируется обустроить алтарную часть и разместить четыре иконы. В феврале 2024 года на странице исторического объекта в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что для кирхи подготовлен проект благоустройства.

Фестиваль-путешественник «Музыкальная экспедиция» с остановками во Владимире, Тюмени, на Фарерских островах, в Армении и Греции в этом году прошел и в Калининграде, рассказали в пресс-службе Кафедрального собора. Музыкальные путешествия инициировал 12 лет назад заслуженный артист России Борис Андрианов. «Идея проекта в том, чтобы музыка приходила в те места, где она обычно не звучит», — отмечал он.

В Калининградской области в рамках проекта концерты прошли в Черняховске, в усадьбе пастора в пос. Веселовка, в кирхе Святой Барбары в Храброво, в форте «Дёнхофф», на Бальге.

В Калининградскую область с Борисом Андриановым отправились:

— Анна Кошкина (виолончель), завоевавшая призовые места на виолончельных конкурсах в Болгарии, Австрии и Латвии;

— скрипач, которого знает весь мир благодаря конкурсам имени П. Чайковского, Г. Венявского, Лонг-Тибо, гран-при «Амадеус» Гайк Казазян;

— гран-при крупнейшего конкурса классической гитары Guitar Foundation of America и номинант Grammy Дмитрий Илларионов (гитара);

— флейтистка оркестра musicAeterna Анна Комарова, начинавшая карьеру в Мариинском театре и РНО;

— Вартан Бабаян (ударные), Николай (саксофон) и Леонид (фортепиано) Винцкевичи, объездившие самые известные джаз-фестивали в России и Европе;

— известная джаз-вокалистка Анна Бутурлина (вокал), которая присоединится к экспедиции впервые;

— Петр Лаул (фортепиано), перед гастролями в Концертгебау, Стейнвей-холле и Лионской опере покоривший Бременский фортепианный конкурс дважды — лучшим исполнением Баха и Шуберта.

Текст: Ангелина Пономарева, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»