Инвестор сообщил о готовности проекта по благоустройству кирхи в Храброво

Инвестор сообщил о готовности проекта по благоустройству кирхи в Храброво
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Для кирхи Святой Барбары в посёлке Храброво Гурьевского округа подготовлен проект благоустройства. Об этом сообщается на странице исторического объекта в соцсети «ВКонтакте».

Благоустройство запланировано в рамках гранта на создание культурно- патриотического пространства. Сейчас инвестор определяется с видом мощения пола в кирхе. «Придется подумать, как сделать комфортное покрытие и не создать эффект колодца. Крыша все же важнее пола, но... Все идет своим чередом», — отмечается в сообщении.

Осенью 2023 года областная Ассоциация индустрии гостеприимства выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив размером 2,5 млн рублей на создание в кирхе Святой Барбары культурно-патриотического пространства «Заступники Отечества». В руинах планируется обустроить алтарную часть и разместить четыре иконы.

В начале прошлого года инвестором кирхи Святой Барбары стал владелец сыроварни «Шаакендорф» Александр Чуев. В разговоре с «Новым Калининградом» он пояснял, что РПЦ предоставила объект в безвозмездное пользование.

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