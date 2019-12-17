В калининградской синагоге проведут Ханукальный фестиваль искусств

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Ханукальный фестиваль искусств (0+) пройдёт в синагоге с 22 по 28 декабря. Об этом «Новому Калининграду» сообщил куратор культурных программ Новой калининградской синагоги Виктор Шапиро.

Фестиваль откроется 22 декабря в 16:00 торжественным зажиганием свечи у входа в здание и продолжится концертом Калининградского симфонического оркестра под руководством Аркадия Фельдмана. Также в этот вечер в синагоге выступит скрипач из Литвы Борис Траубас. Вход на концерт свободный.

Ещё одно открытое мероприятие фестиваля — выставка калининградского художника Израила Гершбурга «Израиль глазами Израила». Она откроется 23 декабря в 19:00. На выставке будут представлены 30 картин на тему Израиля, где художник жил с 1992 по 1996 год. Вход свободный. «Посетить выставку лучше в день открытия. Потом для того, чтобы попасть на неё, нужно будет договариваться, а в первый день вход открыт для всех желающих», — пояснил Виктор Шапиро. 

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