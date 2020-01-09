В Калининграде стартовал набор в мастерскую просветительского проекта Arzamas

Мастерская просветительского проекта Arzamas объявляет набор в Калининграде. Её работа снова пройдёт в рамках кинофестиваля «Край Света. Запад».

«Основная задача мастерской Arzamas „Личный XX век“ — создание цикла аудиороликов, в которых старшее поколение жителей Калининграда и области поделится своими уникальными воспоминаниями. Студенты мастерской поговорят со своими старшими родственниками, с жителями домов престарелых и просто с одинокими стариками об их юности и взрослении, о том, как они жили и работали, о том, как менялся Калининград и о многом другом. После сбора всех историй часть из них будет представлена в медиапроекте в рамках кинофестиваля „Край Света. Запад“ весной 2020 года», — отмечают организаторы.

Для того, чтобы стать участником мастерской, надо прислать письмо с небольшим рассказом о себе и ответом на вопрос, зачем записывать рассказы о прошлом, и почему вам это интересно, на info@kaliningradfilmfestival.ru. Знакомство с кураторами мастерской — продюсером и редактором Arzamas Екатериной Ламм и редактором специальных проектов Arzamas Вячеславом Рогожниковым — состоится 17 января в кинотеатре «Заря».

Напомним, второй кинофестиваль «Край света. Запад» пройдёт в Калининграде с 29 апреля по 6 мая.