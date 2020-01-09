В Калининграде устроят фестиваль польского бигоса

Фестиваль бигоса пройдёт в Калининграде 19 января в 14:00. Проведёт его польская национально-культурная автономия «Полония» по адресу Донского, 7.

«Если на столе есть бигос, то это знак того, что мы среди своих и вероятнее всего на традиционном польском празднике. В настоящее время у польского главного блюда есть свой праздник. В 2020 году мировой День Бигоса отмечается 20 января (понедельник). Автономия „Полония“ уже во второй раз приглашает поклонников польских традиций на Фестиваль бигоса в Калининграде <...>. Во время конкурса будут представлены разнообразные рецепты так называемого „короля“ польской традиционной кухни. Участников фестиваля ждут многочисленные конкурсы и игры, связанные с темой кулинарии, польской гастрономических традиций», — говорится в описании события.

Заявку на участие в фестивале в качестве гостя или кулинара можно заполнить на сайте «Полонии». Принимаются они до 12 января. Каждый участник должен представить собственноручно приготовленный бигос и его рецепт. 0+