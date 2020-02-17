Танец буто и техно-музыка: европейские художники проведут серию воркшопов в Калининграде

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Международный фестиваль Space.Zero пройдёт в пространстве «Порт» 22 февраля. В его рамках музыканты, танцоры, аудиовизуальные художники и кураторы из Европы проведут серию мастер-классов. 18+

«Художественные и кураторские команды Берлина, Брэдфорда, Лондона, Таллина и Калининграда займут лофтовое помещение в промышленном порту — одну из частей немецкого элеватора, где сейчас находится арт-пространство „Порт“. Гостей ожидает насыщенная дневная образовательная программа и культурный обмен и иммерсивное погружение в электронную музыку в вечернее и ночное время», — рассказали организаторы.

Фестиваль стартует в 14:00 воркшопом «Создание радикальных электронных инструментов» польско-британской художницы и музыканта Евы Джустки. Стоимость участия — 3000 рублей.

В это же время пройдёт воркшоп «Основы танца Буто» от экспериментального хореографа Валерия Цзина. Воркшоп открыт для всех, кого интересует танец, перформанс, новые формы театра, поиск различных путей и способов сценического существования. Участие не предполагает специальной физической подготовки. Стоимость участия — 2 500 рублей.

В 16:00 аудиовизуальный художник из Германии Петер Кирн расскажет об «основах создания техно-музыки с помощью бесплатного программного обеспечения». Вход бесплатный.

В 18:15 стартует панельная дискуссия, к участию в которой приглашаются местные арт-энтузиасты и творческие коллективы. Ведущими дискуссии будут британский продюсер и диджей Лукас Хорнби, аудиовизуальный художник Петер Кирн, арт-куратор Ити Тедер из Эстонии. Вход свободный.

Завершится фестиваль «экспериментальной вечеринкой». Начало в 22:30, стоимость билетов — от 500 рублей (для участников воркшопов бесплатно). «В вечернее и ночное время приглашенные и местные музыканты погрузят гостей в атмосферу ультрасовременного звука Великобритании, Европы и России. Space.Zero сотрет границы между новыми и еще нераскрытыми талантами из Калининграда и опытными артистами международного уровня», — отметили организаторы.

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