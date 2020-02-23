«Мы присосались к бюджету»: стоимость фестиваля «Калининград Сити Джаз» выросла в три раза

Стоимость музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз» выросла в три раза. Об этом рассказал его президент Владимир Кацман после презентации нового формата события 22 февраля.

По словам бизнесмена, правительство Калининградской области является официальным спонсором фестиваля в этом году. «Мы присосались к бюджету», — заявил Владимир Кацман во время презентации. Озвучивать сумму финансовой поддержки предприниматель не стал, однако отметил, что региональный бюджет покроет около трети расходов на фестиваль.

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Напомним, в прошлом году Владимир Кацман отмечал, что стоимость фестиваля составляет 12-14 млн рублей. Из них 6,5 млн рублей были собственными средствами бизнесмена. «Я таких денег уже давно в фестиваль не вкладывал и всегда говорил, что это то, что нужно было другим, а тут получилось. Спонсоры соскакивают по объективным причинам. Я — уже не „Виктория“, это федеральная компания, зачем им какой-то маленький фестивальчик?», — объяснял ситуацию Кацман. Тогда же предприниматель отметил, что фестиваль существует «только благодаря решению губернатора». Объём поддержки от регионального правительства Кацман оценил фразой «Так же, как и я дал».

В этом году Владимир Кацман снова планирует профинансировать выступление одного из артистов. «Я возьму на себя одного исполнителя. Вы [очень удивитесь], кто это будет», — заявил бизнесмен.