Остров Канта, 30 музыкантов, 4 сцены: как изменится «Калининград Сити Джаз»

В этом году музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» впервые в своей истории сменит локацию и переедет из Центрального парка на остров Канта. И это далеко не единственное нововведение. «Афиша Нового Калининграда» побывала на презентации XV фестиваля, который пройдёт 31 июля, 1 и 2 августа, и рассказывает, как «Калининград Сити Джаз» планирует начать новую историю.

На фестивале будут работать четыре (!) сцены

Главная сцена разместится на той части острова, что ближе к Музею искусств. Здесь будут играть максимально танцевальную музыку артисты, в разные годы принимавшие участие в «Калининград Сити Джазе». По словам продюсера фестиваля Андрея Левченко, пространство у основной сцены сможет вместить три-четыре тысячи зрителей.

Вторая сцена, которую организаторы называют новой, расположится ближе к Дому Советов. Новая она не только в плане хронологии, но и в отношении музыкального формата. Здесь будут играть хип-хоп и электронную музыку. «Молодежи будет приятно», — уверен Левченко.

Третья сцена — это Кафедральный собор. В дневное время там будут устраивать джазовые сессии на органе, а в вечернее — выступать музыканты, предпочитающие классический джаз.

Четвертой сценой фестиваля станет синагога. Правда, по причине шаббата работать она будет всего один день — в воскресенье.

За три дня на острове Канта выступят 30 коллективов

Фестиваль планирует поставить рекорд по количеству артистов. Уже подтвердили свой приезд в Калининград израильская группа Funk´n´Stein (артисты были у нас в 2013 году), американская бас-гитаристка и певица Ник Уэст (выступала в 2017-ом), дочь Рэя Чарльза, певица Робин Чарльз выйдет на сцену Кафедрального собора вместе со словенским вокалистом Урошем Перичем и коллективом «Калининград Биг Бэнд». Также в лайн-апе — новый джазовый проект Андрея Макаревича Yo5 и кубинский пианист Гонсало Рубалькаба (ради его выступления Андрей Макаревич решил задержаться в Калининграде). Президент фестиваля Владимир Кацман сообщил, что выступление одного из артистов он профинансирует лично. «Я возьму на себя одного исполнителя. Вы [очень удивитесь], кто это будет», — заявил бизнесмен.





Что с билетами?

Продажа абонементов на юбилейный фестиваль стартует 1 апреля. Организаторы пока не объявляют их точную стоимость, но обещают постараться удержать старые цены. В прошлом году абонементы на все три дня фестиваля стоили от 2900 рублей. Входной билет на день — от 1200 рублей.

Фудкорты оставят?

Зоной фудкортов станет центральная аллея на Канта. А в разных точках острова будут размещаться детские площадки и всевозможные инсталляции. Попасть на фестиваль можно будет с эстакадного моста или через Медовый.

«Мы присосались к бюджету»

Оставить цены прежними, когда расходы на фестиваль по подсчётам Владимира Кацмана выросли в три раза, поможет главный спонсор фестиваля — правительство Калининградской области. «Мы присосались к бюджету», — заявил Кацман во время презентации фестиваля в клубе «Калининград Сити Джаз». Озвучивать точную сумму финансовой поддержки Кацман не стал («это не мои деньги, пусть кто дал, тот и назовёт»), но отметил, что областной бюджет покроет около трети расходов на фестиваль. В прошлом году Владимир Кацман говорил, что общий бюджет фестиваля составляет 12-14 млн рублей.

Текст — Алина Белянина, фото — Виталий Невар / Новый Калининград