Организаторы «Калининград Сити Джаза» о переезде: парк декларировал, что мы им неприятны

У руководства Центрального парка были претензии по отношению к организаторам музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз». Об этом рассказал продюсер Андрей Левченко в разговоре с журналистами после презентации фестиваля 22 февраля.

«Я очень трепетно отношусь к парку, но всё хуже и хуже выстраивались отношения с ним. Парк официально декларировал, что мы им надоели, мы им неприятны. Потому что парк живёт по своим законам, у них своя форма содержания, мы их достали. Отчасти потому что мы хотели большего, мы хотели развиваться. Мы такие фантазёры-мечтатели, а у них своя жизнь, своя кухня. Мы со своей экономикой приходим на три дня и ломаем их экономику», — пояснил Андрей Левченко.

В этом году фестиваль впервые в своей истории сменит место проведения. 31 июля, 1 и 2 августа «Калининград Сити Джаз» пройдёт на острове Канта. «[Теперь] у нас нет амфитеатра, у нас нет сидений, но я так скажу, я нахожусь на сцене, и я вижу, как мало людей сидят в зале. Для нас картинка пустого зала очевидна. Ты выходишь на сцену и понимаешь, что люди покупают билеты с местами, но не сидят, они танцуют, ходят, бродят, поэтому давайте уже попробуем, чтобы люди просто лежали на травке, валялись, танцевали. И будет как „Усадьба Jazz“, наверное», — считает продюсер.