В калининградском кинотеатре покажут спектакли «Золотой маски»

Спектакль «Барабаны в ночи» (реж. Юрий Бутусов). Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград»
Спектакль «Барабаны в ночи» (реж. Юрий Бутусов). Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград»
Все новости по теме: Культура

Фестиваль «Золотая маска в кино» стартует в кинотеатре «Синема Парк». С 5 марта по 30 июня зрители смогут увидеть спектакли-номинанты премии «Золотая маска».

Откроется фестиваль прямой трансляцией вечера одноактных балетов «Ингер / Браун / Прельжокаж» 5 марта в 18:00. «Ударный микс из работ трех хореографов-бунтарей: от культовой постмодернистки Триши Браун до сдержанно ироничного Йохана Ингера и страстного Анжелена Прельжокажа. <...> . При всех различиях в стиле авторов программа выстроена безупречно и связана единым пульсирующим ритмом. „Прогулка сумасшедшего“ Йохана Ингера с гипнотическим „Болеро“ Равеля, а затем холодной и наполненной паузами музыкой Арве Пярта естественно переходит в медитативный космос балета „О, сложная“ („O złożony / O composite“) Триши Браун, а та, в свою очередь, передает эстафету гипнотической же, безудержной и отчаянной „Свадебке“ Стравинского в постановке Анжелена Прельжокажа», — отмечается в описании. 16+

30 марта пройдёт прямая трансляция постановки «Иранская конференция» по пьесе Ивана Вырыпаева. «В „Иранской конференции“ разговор о политике уходит к духовным, ментальным вопросам. Поэтому эта пьеса не политическая. Там показаны разные проблемы, основной дискурс заключается в том, что такие понятия, как бог, истина, смысл и знание, сегодня не находятся в разряде необходимых вещей для простой и прагматичной цивилизации, где главенствуют наука, бизнес и технологии. И суть в том, что ученые на конференции поднимают вопрос, не являются ли эти эзотерические вопросы ключевой темой, о которой нужно думать именно в контексте науки, политики, социума», — говорит о пьесе её автор. Главные роли в спектакле Театра наций исполнят Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Индеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Вениамин Смехов, Виталий Кищенко и др. Режиссёр — Виктор Рыжаков. 18+

22 апреля в 18:00 состоится прямая трансляция спектакля Юрия Бутусова «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Бертольда Брехта. «Пьеса Бертольта Брехта „Добрый человек из Сезуана“, давно ставшая культовой для театрального мира и заново переведенная для нашего театра Егором Перегудовым, вновь обрела острое актуальное звучание в постановке одного из самых ярких современных режиссеров — Юрия Бутусова. Это история о проститутке Шен Те, неожиданно обласканной богами. Но, чем больше добра делала Шен Те, тем больше бед сыпалось на ее голову», — сообщается в аннотации. 16+

Стоимость билетов на показы — 450 рублей. Расписание дополнительных сеансов можно посмотреть на сайте проекта Theatre HD.


Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter