В калининградском кинотеатре покажут спектакли «Золотой маски»

Фестиваль «Золотая маска в кино» стартует в кинотеатре «Синема Парк». С 5 марта по 30 июня зрители смогут увидеть спектакли-номинанты премии «Золотая маска».

Откроется фестиваль прямой трансляцией вечера одноактных балетов «Ингер / Браун / Прельжокаж» 5 марта в 18:00. «Ударный микс из работ трех хореографов-бунтарей: от культовой постмодернистки Триши Браун до сдержанно ироничного Йохана Ингера и страстного Анжелена Прельжокажа. <...> . При всех различиях в стиле авторов программа выстроена безупречно и связана единым пульсирующим ритмом. „Прогулка сумасшедшего“ Йохана Ингера с гипнотическим „Болеро“ Равеля, а затем холодной и наполненной паузами музыкой Арве Пярта естественно переходит в медитативный космос балета „О, сложная“ („O złożony / O composite“) Триши Браун, а та, в свою очередь, передает эстафету гипнотической же, безудержной и отчаянной „Свадебке“ Стравинского в постановке Анжелена Прельжокажа», — отмечается в описании. 16+

30 марта пройдёт прямая трансляция постановки «Иранская конференция» по пьесе Ивана Вырыпаева. «В „Иранской конференции“ разговор о политике уходит к духовным, ментальным вопросам. Поэтому эта пьеса не политическая. Там показаны разные проблемы, основной дискурс заключается в том, что такие понятия, как бог, истина, смысл и знание, сегодня не находятся в разряде необходимых вещей для простой и прагматичной цивилизации, где главенствуют наука, бизнес и технологии. И суть в том, что ученые на конференции поднимают вопрос, не являются ли эти эзотерические вопросы ключевой темой, о которой нужно думать именно в контексте науки, политики, социума», — говорит о пьесе её автор. Главные роли в спектакле Театра наций исполнят Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Индеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Вениамин Смехов, Виталий Кищенко и др. Режиссёр — Виктор Рыжаков. 18+

22 апреля в 18:00 состоится прямая трансляция спектакля Юрия Бутусова «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Бертольда Брехта. «Пьеса Бертольта Брехта „Добрый человек из Сезуана“, давно ставшая культовой для театрального мира и заново переведенная для нашего театра Егором Перегудовым, вновь обрела острое актуальное звучание в постановке одного из самых ярких современных режиссеров — Юрия Бутусова. Это история о проститутке Шен Те, неожиданно обласканной богами. Но, чем больше добра делала Шен Те, тем больше бед сыпалось на ее голову», — сообщается в аннотации. 16+

Стоимость билетов на показы — 450 рублей. Расписание дополнительных сеансов можно посмотреть на сайте проекта Theatre HD.